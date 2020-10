Valeriu Nicolae. Semnează-l și bagă-l în Parlament

Perspektivă​

Valeriu Nicolae face viața mai bună puștilor din Ferentari. De-o viață. De COVID ul ăsta când toți mergeam la MEGA să ne luăm aloe vera cu ghimbir ca miracole anti-covid, omul ăsta a făcut rost de o coajă de pâine pentru niște amărâți. I-a scos din foame. Foamea, bă! Foamea! Dacă nu omori golul ăla din burtă, nu ajungi la nicio dezvoltare personală, nu poți vorbi de destin. Foamea te mănâncă de viu. Valeriu și-a băgat în cap să facă imposibilul. Să dea de mâncare monstrului din burțile copiilor de Ferentari. Acolo unde se trăiește din sevraj, din căutatul în gunoaie, din beție, din dat în cap celui iubit. Hai semnează, uite aici argument-interviul cu omul ăsta.Pe când noi ne chinuim să dăm dublu click pe vreo pățanie omenească de-a lui Valeriu, să vă spun eu ce se întâmplă. Mereu, alții fură ciolanul bieților puști flămânzi. Mereu ăia răii îl termină pe bunul Valeriu. Nu-i prima oară. Nu mai departe de acum vreun an proiectul lui Valeriu Nicolae de salvare a sufletelor din Ferentari (atâtea câte poate și el) a fost furat de către ONG-uri împreună cu Primarul sectorului 5. Pur și simplu. Flămânde de caviar cu polonicul, oengeuri de altfel cu obraz, l-au exclus pe prietenul lor, pe Valeriu din sediu, din proiect, din viitor și s-au aliat cu primarul. Valeriu s-a ofticat, bineînțeles, dar până la urmă ce i-au luat? caii de la bicicletă? Omul și-a adus puștii la el acasă și i-a ținut pe munca lui. De asta acum vorbim de Casa Bună. UITE AICI E CASA BUNĂ. De asta și trebuie să-l băgați pe Valeriu Nicolae în Parlament. Dacă nu-l băgați pe el intră ticăloșii. Semnați, bă, acum. Astăzi mai e zi de adunat semnături. După aia, vă papă șmecherii. Uite aici viața lui Valeriu Nicolae. DĂ CLICK, nu mori să vezi de ce Valeriu are TOLERANȚĂ ZERO LA MÂNCAT RAHAT. Și omul s-a cărat din funcții guvernamentale sau promisiuni politicianiste."O mulțime de eșecuri. Eu am dat-o în bară în Ferentari de foarte multe ori și am pornit de la foarte multe idei proaste și e destul de greu să accepți că ești prost. Și eu m-am obișnuit să mă văd prost în mod regulat, și-atunci îmi examinez prostiile, tâmpeniile pe care le am în cap, și încerc să schimb lucrurile în așa fel încât să funcționeze."