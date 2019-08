Valeriu Nicolae, ăștia te-au furat cu totul. Cârdășia primarului Florea-fricosul cu oengiștii de caviar

Eu n-aș putea fi ca el și nici douășdemilioane de români nu-s ca el. Ce face omul ăsta de-o viață? Are grijă de copiii Ferentariului. Teme la școală, mentorat pe chestii practice și de viață, joacă. Incredibil om, incredibilă muncă. Beliți de societate, alungați de părinți, bătuți de soarta școlară, copiii găsiseră un sens în viață, în #Româniameabună a lui Valeriu Nicolae.Valeriu Nicolae nu e oricine, a muncit ca taurul și a ajutat Ferentariul. Apoi, ideea lui a devenit arhicunoscută. Și personalitatea lui e știută: toleranță zero la mâncat rahat. Și cu combinația asta greu de stăpânit a reușit.Organizația „Salvați copiii”, Fundația „World Vision Romania”, Fundația „Policy Center for Roma and Minorities”, Asociația „EUROPAS”, Fundația „ESTUAR”. Pe aceștia i-aș numi corbi vestiți și fomiști. Corbii ăștia de caviar i-au ciodit ideea lui Valeriu Nicolae și au aplicat pe fonduri europene. Până aici să zicem: Valeriu a banalizat ideea asta de a salva copiii din ghetou. De peste zece ani prin munca lui a banalizat-o a făcut-o posibilă încât corbii ce să facă și ei? Au halit-o. Până la urmă, o putem da în mă-sa de idee, nu? E bine să fie cât de mulți care integrează romii, nu?Ia, bă, trei apartamente de bloc în ghetou și stai acolo cu țiganii, cu ciorditorii, cu drogații, cu prostituatele. Stai acolo dacă vrei să-i salvezi.Nu-i ticălos? Oengist la oengist își scoate ochii, mama mea!Primarul Daniel Florea? Ce sens are să-i stricăm freza? Este destul că Dan Bittman i-a ridicat o odă de mii de euro într-un concert. Și de atunci râde tot sectorul 5 de amândoi, da Daniel și de Dan.Florea e cunoscut în tot sectorul că nu iese din primărie niciodată. Îi plac odele în Festivaluri de șdemii de euro și îi e frică de țigan, șoarece, gândac, cerșetor, pe scurt de Ferentari.De aia, dacă acești oengiști l-au servit, el de ce să nu se-nfrupte? De la distanță, nu? Cu mâinile altora "îl lichidează" și pe Valeriu, mai vestit prin fapte decât el, iar cu pantofii de Bruxelles ai oengiștilor pășește și el în murdăria de Ferentari.Munca și sălașul oamenilor rari care sunt distruse cu o hotărâre de primar.Gestul acesta crează derută în mințile a peste 100 de copiii pe care-i ajută Valeriu&voluntarii lui. Vă dați seama ce înseamnă mutarea forțată care se petrece acum? Sute de copiii vor căuta #Româniameabună a lui Valeriu Nicolae. Și cei mai mulți n-o vor mai găsi. De ce?1. Pentru că Ferentariul caută #Româniameabună când îi ajunge cuțitul la os. Și osul e departe. Răul, urâtul, mizeria ZILNICE te fac să suporți oricât. Este locul unde prostituția, vânzarea sufletului, drogul - toate relele pământului sunt considerate singurele forme de supraviețuire. Sunt modele.2. Valeriu a creat la îndemâna Copiilor o alternativă. Să știe că există și altă viață. #Româniameabună asta este. Dar de la 1 septembrie această adresă nu mai e valabilă, sălașul copiilor e rupt. Unde, cum să mai cauți ALTERNATIVA? când mai aproape e soluția: drogul, alcoolul, prostituția?3. Veți spune, dar ALTERNATIVA oengiștilor e la aceeași adresă, în același sediu, nu? Răspunsul este: cu voie de la primar, poliție? Asta nu-i alternativă. Oengiștii ăstia de milioane de euro uită ceea ce Valeriu Nicolae știe. Ferentariulul se ferește de autoritate. Are legile lui mai ale dracului. Autoritatea (Poliția, Primarul, etc.) te expune și te umilește, dar Tribul tău când te dai cu AUTOROTATEA, te pedepsește, ți-o trage de nu mai ai aer în piept.4. În Ferentari contează banul și oengiștii vor pompa și vor cumpăra. Dar tot în Ferentari banul care cumpără apă plată cu lămâie, voluntari, haine copiilor, conștiințe, banul acesta vine și pleacă. Are nevoie de obraz, de puțintică răbdare și morală ca să lase urme în viața puradeilor din Ghetou. Ori, până astăzi, Valeriu Nicolae cam cu asta se îndeletnicea într-o clasă de școală din Ferentari.