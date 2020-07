Primăria Capitalei: Ajutorul Țațichi Firea pentru vacanțe în Grecia

Invenția asta votată de Consiliul Capitalei. Ajutor financiar pentru testat scuipatul și mucii neînfricaților “greci”. Pomană electorală bine virusată.

N-am apă caldă și căldură iarna. N-am pistă de bicicletă. Am tânțari. Am căpușe. Am trafic sufocat zi și noapte. N-am grădinițe. N-am computere pentru copiii pentru “școala la distanță”. N-am administrare online și avize de construire online. N-am spitale. N-am spitale curate. N-am! N-am pe banii mei.