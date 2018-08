Kanye West a purtat ciorapi în papuci la nuntă. Rapper nesimțit, mitocan sau trend-setter?

:

Rapperul Kanye West este eroul timpurilor noastre (un scriitor rus Lermontov a catalogat situația astfel într-o carte).Nu-i așa că nu suntem pe lumea regulilor sociale? Nu! frate, trăim lumea părerii personale. Ciorap în papuc? Mie îmi place și am șdemii de like-uei și share-uri. Mie nu-mi place și am șdemii de likeuri și share-uri. Asta-i lumea chefului. A părerii personale de conjunctură. Ce credem astăzi, mâine urâm. Mintea nimănui nu se pierde în judecăți prea grave și-n opțiuni morale mai mult de cinci minute.Vezi papucii lui Kanye? Constatarea/Indignarea ta durează 5 minute.Unii spun că nu-s pe piață, alții spun că-s 150 de dolari. Eu zic că din Piața Obor, sau orice obor din țară ți-i poți cumpăra. La 20 de ron max.Deci, "ciorap în papuc". Pui ștampila repede. E mitocan! E trend-setter. Apoi, la shopping ți-e gândul. Cu asta chiar ești furat, halit. Oare mai ești judecător al lui West dacă tu ai fugit cu gândul la shopping?Am văzut aseară pe stradă doi dreptcredincioși islamici în București. Ce credeți, înfășurați în portul tradițional dar cu papuci în picioare. Așa mi-am dat seama că West nu sparge vreo gheață. În vastul și vechiul Imperiu Otoman și în Asia de astăzi papucul, chiar cu ciorap în el, este frecvent. Pe stradă.Să revenim la prejudecățile noastre. DEx definește papucul ca fiind încălțăminte de casă. Ciorapul și el are tradiția purtării pe sub încălțări de ieșit în oraș. De aici ciorapul și papucul sunt antagoniști, se resping. Kanye West a reușit să-i împace. Ciorapul și papucul. Revin: Mitocan sau trend setter?Un răspuns este:“Poopy-di scoop Scoop-diddy-whoop Whoop-di-scoop-di-poop Poop-di-scoopty Scoopty-whoop Whoopity-scoop, whoop-poop Poop-diddy, whoop-scoop Poop, poop Scoop-diddy-whoop Whoop-diddy-scoop Whoop-diddy-scoop, poop?”Cred că îl vedeți zilnic pe stradă. E de damă, face picior liber. Eu cred că pur și simplu papucul cu blăniță și-a găsit perechea: papucul cu ciorap.Nu-i așa?Mai multe despre papucii lui Kanye West. Conjunctură. Prețuri. Shopping