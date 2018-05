Doina Gradea TVR. Ce autoritate mai are asupra oamenilor din TVR pe care i-a făcut capete de porci, hateri, bețivi? / Și un interviu cu Dragoș Pătraru: Florin Pâslaru, omul lui Dragnea, comandă în TVR

“Harta” e alcătuită în urma deciziilor și jignirilor Doinei Gradea. Surse: deciziile din mandatul său, înregistrările și interviul de mai jos cu Pătraru.Redacția făcută. O reporteriță care o întreabă pe Gabriela Firea a fost numită “cap de porc”, iar un reporter care întreabă la Bruxelles despre Justiția în România a fost făcut albie de porci. CLICK aici să revezi dovezile. Cel puțin 20 de jurnaliști ostilizați. 20 dintre cei care lucrează la Știri au semnat o scrisoare deschisă privind jignirea echipei. Suntcare se poartă precum cei de la Știri sau precum operatorii.Fără avertisment a scos “Ora de știri” și a înlocuit-o c-un documentar. Ora de știri a fost trimisă la ora zero. La zero audiență. CLICK dovezi Doina Gradea a intervenit direct în mutilarea emisiunii Cooltura. Nasoală cooltura, de ce? Că e pe valoare, nu pe mofturi. Pleșu, Liiceanu, Patapievici și alți intelectuali anti-PSD erau văzuți într-un show cu idei. CLICK dovezi că a pus întrebări “din Cioloș” lui Petre Daea. Uite emisiunea aici. Dragoș Pătraru a dat în vileag înregistrări din care rezultă presiunile Doinei Gradea asupra angajaților. CLICK prima tranșă de înjurături a Doinei Gradea la adresa propriilor colegi Gradea zice "sunt ascultată, înregistrată nelegal"? De ce ai înregistrat-o ilegal?Nu este o înregistrare ilegală. Eu aflasem deja că se plănuiește scoaterea emisiunii “Starea nației” de pe post, în luna ianuarie. Mi-au spus mai mulți oameni din TVR asta. De asemenea, misiunile clare ale Doinei Gradea, trasate de cei care au pus-o pe post, erau: controlul total al departamentului de știri - unde partidul considera (și i-a reproșat asta și Irinei Radu, prin interpuși) că se critică excesiv puterea - și scoaterea tuturor producțiilor incomode. Între ele, “Ora de știri” și, desigur, “Starea nației” . Cu "Ora de știri" a fost ușor. Printr-o ”decizie de management”, conducerea și-a asumat diminuarea serioasă a audienței, înlocuind Ora de știri din noua grilă (din 12 martie) cu un documentar special achiziționat.Schimbări importante s-au făcut și la Viața satului, unde realizatorul care face emisiunea de 18 ani (cea mai vizionată emisiune a TVR), Gabriel Gherghescu, a fost acuzat că este pedelist și că e prieten cu Dacian Cioloș. Și pentru că a tăcut agresiv într-o emisiune cu Petre Daea, Gherghescu a fost trecut pe linie moartă, fiind astfel pedepsit pentru atitudinea lui. Așadar, știind tot acest plan, care mi-a fost confirmat și de persoane din anturajul PSD, am decis, împreună cu echipa mea și cu alți oameni din TVR, să adunăm dovezi care să ne ajute să demonstrăm misiunea acestor oameni. Înregistrările fac parte din acest plan, ca să ne putem apăra. Toate dezvăluirile au la bază dovezi care sunt obținute astfel.ceea ce nu are voie să facă, dar noi ne mirăm ca proastele: Vai, așa ceva, i-a înregistrat când a discutat cu ei. Of, așa ceva nu se face! Serios? Asta e discuția?Doamna spune ce vrea și fuge, că trebuie să ajungă la Lisabona, într-o vacanță de o săptămână plătită din bani publici. Iar despre doamna Diana Tușa, sunt curios cum i-a spus dânsa acasă soțului jurnalist că tocmai s-a șters la fund cu democrația, în comisia parlamentară. Dar doamna Tușa e de la PSD, acum, după ce a tunat și a fulgerat la adresa PSD ani întregi. Oameni mici, prea mici, nici nu merită să discuți despre ei, atât de mici sunt.Ce-i cu breasla? Cum a reacționat Breasla?Nu aveam mari așteptări nici de la breaslă. Să ajungă jurnaliști cu pretenții să spună că vai, era o discuție privată, cum să înregistrezi așa ceva!De fapt, în discuția pe care am avut-o acum câteva zile, doamna chiar asta spune, făcând referire la o discuție personală pe care eu am avut-o cu cineva din TVR și care a ajuns la urechile ei. Și mă acuză doamna că l-am făcut cățel (într-o discuție cu altcineva, repet, pe Eduard Dârvariu), adăugând că dânsa nu și-a permis niciodată să spună așa ceva despre vreun coleg. Serios, cum demontezi minciunile astea?La Digi am pățit la fel. Am spus pe post că trebuia să se dea o anumită știre, apoi am fost chemați și ni s-a spus că noi reprezentăm interesele firmei care deține licența, nu pe telespectatori. Bă, noi nu vrem asta și vă puteți băga undeva contractele, aveți licență pentru că noi facem o muncă pentru oameni, nu pentru voi. Dar cei mai mulți oameni au reacționat ok și m-a bucurat ce-au făcut oamenii de la Știri, din TVR. Sper ca măcar asta să rămână. Să nu își mai permită nimeni să calce în picioare jurnaliști, la TVR.Și-am văzut că doamna nu minte. Aștept și decizia Comisiei de Etică, aproape sigur noi vom pleca, pentru că am spus clar, nu putem continua atâta vreme cât TVR e condusă de acești oameni cu această agendă.Dar profesioniștii TVR? De ce le e frică?Păi,Totuși TVR îți oferă un statut și o siguranță financiară. Dar nu le e frică tuturor.Ți se pare că se pune batista pe țambal?Clar că asta se face. E evident. În momentul în care s-a întâmplat ce s-a întâmplat în Comisia de Cultură, mi-a fost clar că PSD a optat pentru a pune batista pe țambal.În perioada următoare, pentru că am primit și primim foarte multe informații, vom publica mai multe anchete și despre felul în care se iau deciziile din punct de vedere financiar. Veți vedea cum se negociază contractele, cum se sparg valorile pentru ca nimic să nu ajungă pe SEAP, cum se aranjează achiziții enorme și inutile, cum trăiesc unii pe banii TVR fără să facă nimic, cum se scurg banii către firme de partid și oameni care au făcut servicii partidului, dar și cum arată o negociere cu cineva trimis de partid să facă emisiuni, în comparație cu cineva care nu are spate de la partid.Are spate de la partid?Uite un episod halucinant, care s-a petrecut anul trecut. Imediat după ce am semnat contractul, eram în biroul Irinei Radu șiAm rămas mască, nu am știut cum să reacționez. Irina mi-a spus că a ținut omul să mă vadă și să-mi spună asta și să nu țin cont, că e o prostie, că să îmi văd de treabă cum știu mai bine, că dă-i încolo, cu politica lor. Și mi-a mai spus că oricum va fi dată afară din cauza noastră. Ceea ce, am văzut cu toții, s-a întâmplat.Din păcate pentru noi, n-am înțeles mesajul domnului Pâslaru, iar acum plătim pentru asta.