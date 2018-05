Dragoș Pătraru - Doinea Gradea. EXCLUSIVITATE / AUDIO: “Băi, m-am c.t pe mine, mi-aduc aminte pe vremuri când l-am dat afară pe Mândruță!” - Șefa TVR despre întrebările reporterului care a întrebat CE despre reforma PSD în Justiție

Uite înregistrarea AUDIO (minutul 1.18 și următoarele). Citește la finalul articolului transcrierea ei:Asta nu e management. E delirul Puterii. Așa se numește delirul pe care-l ascultăm prin vocea Doinei Gradea, Președinte Director General TVR. Ascultă o dată, ascultă de mai multe ori. Nu Doina vorbește, ci Puterea.Uite ce-nseamnă acest delir al Puterii:Astăzi, grandoarea Gradea este exemplificată prin cazul unui reporter TVR. Acesta a pus întrebări Comisiei Europene în vederea unui posibil material TVR. Tema? Justiția. Cum își permite să pună întrebări fără acordul șefilor, inclusiv al ei, PDG? (minutul 1.18 și următoarele). Explicit vrea să spună Gradea: cum adică să fiu depășită eu de situație? Eu care le știu pe toate. Eu să fiu umilită în așa fel? Pe 3 mai ați ascultat cazul reporterului TVR care o deranjează pe Gabriela Firea, primarul Capitalei, cu întrebările lui și-n consecință e “cap de porc”.



Nu ți se pare, omule, că avem dovezi clare, repetate, ale intervenției directe în editorialul TVR? Lucru interzis prin lege.Cum se manifestă la Gradea? Ascultă din nou! Gradea își mistifică trecutul. Viața lui Gradea a fost, în fapt, în umbra lui Adrian Sârbu. Un fel de mână dreaptă care-i pregătea cafeaua și întâlnirile. Orice om de presă cu vechime știe că lui Sârbu nu i-a suflat nimeni în bască nici cât o furnică.Iată invocarea cazului Mândruță. Gradea spune: eu l-am dat afară. În fapt, Mândruță nu a fost dat afară de câtre Gradea. Poate i-o fi dat telefon să-l înștiințeze, că era Sârbu la New York cu vreun lup flămând de pe Wall Street. Decizia a luat-o Adrian Sârbu, după (CLICK) scrisoarea lui Mândruță către Bryan Adams.



Ce binecuvântare sunt! Sunt Unică. Forma cea mai acută a delirului Puterii stă în a nu-ți vedea lungul nasului. Vezi în înregistrare cum Doina Gradea își atribuie puterile, culmea, ale PSD-ului. Gradea se bate-n piept că e un pic de PSD-Dragnea, în înregistrări. Își atribuie merite privind modernizarea TVR. PSD și-a dat acceptul pentru Gradea. PSD a șters datoriile, PSD dă banii pentru tehnologie. Nu este aici nicio teorie a conspirației, este strict gândirea din 1990 încoace a fiecărui partid parlamentar majoritar în Parlament.Este limba unui șef asta? Da, dar a unuia absolutist. Ia de citește o carte, dacă nu mă crezi pe mine. Apoi, uite interpretează aici:“Să-mi bag p. daca n-ar trebui sa te duci director la stiri. Mă jur!”“Bai, m-am c.c. pe mine, mi-aduc aminte pe vremuri cand l-am dat afara pe Mandruta, fix pe chestii de astea... pe Mandruta!”“pula-n pizdă și uite așa. Scuzați franciza!”“O tipă cu cap de porc, să-mi bag picioarele, că nu poți să o scoți pe post.”“Operatorii? Ce merită aștia? Pumni în gură! Pumni în gură!”“Ies din niște scorburi așa! Știi? Hateri de profesie. Ei nu sunt impotriva unui partid, ei sunt impotriva de profesie si atat.”Dacă observi, Gradea "strangulează" reporteri doar pentru întrebări. Pentru intenții. Asta înseamnă, de fapt, să-ți fie frică zdravănă să nu superi PSD-ul care te-a făcut om.Doina Gradea audiată de către Comisia Parlamentară Cultură Mass Media a fost lăsată să țină un monolog, fără nicio întrebare din partea celor prezenți. Pentru parlamentarul Tușa și PSD a părut o victorie. În fapt, PSD ar trebui să se teamă. A fost demonstrația clară a delirului de Putere. Autoritate excesivă, disculpare, mistificare a trecutului, frica de întrebări. Delirul de Putere înseamnă reacții imprevizibile, dublul limbaj, las' că te tradez eu.Uite bine! Hai Dragos, zău! Uite sunt cu Dragos Pătraru și te sun după, te rog eu! Ii transmit! Dragos Bocanaciu îți transmite salutări!Ce faci?A fost atât de bine cu regele, și-au muncit oamenii ăștia de au înebunit, au căpiat. Problema e când ți-e lumea mai dragă fac ăștia câte una!Ce-au făcut?Ăia de la știri Băi sunt o haită acolo, să-mi bag pula dacă n-ar trebui să te duci director la știri. Mă jur! “Bai, m-am căcat pe mine, mi-aduc aminte pe vremuri când l-am dat afară pe Mândruță, fix pe chestii de astea... pe Mândruță!”Ce-au făcut?Unul care e liber astăzi, în concediu...Așa... DG: Și care este acreditat la Guvern, un băiat senzație... uite stau aicea ca să și fumez, deci, fii atent... este în concediu astăzi.Stă la căpătâiul mamei, care este bolnavă, la 10.40 a trimis un e-mail la Comisia Europeană, am citit textul e-mailului... Băi, m-am căcat pe mine, mi-aduc aminte pe vremuri când l-am dat afară pe Mândruța, fix pe chestii de astea... pe Mândruța! În care spune așa: vreau un punct de vedere al Comisiei Europene despre legile justiției din țara mea, sunt jurnalist la televiziunea publică, despre cum vi se păr legile justiției din țara mea, că să înțeleg care-i mersul țării mele și am deadline de la șefi până la oră 14. Și i-a răspuns Comisia Europeană! Fii atent, nu apare știrea pe post, asta s-a întâmplat azi și preiau stiripesurse care preiau textul comunicatului de la Comisia Europeană. Fii atent! Nici n-am stat să citesc. Comisia Europeană a dat un răspuns din ăla standard, pe urmă m-am uitat. Nu știe niciun șef. Fii atent! N-a vorbit în ședința, măi, el nu era la servici astăzi, niciun șef nu știe, nu s-a consultat cu șeful de secție, el n-are nicio treabă cu... El e acreditat la Guvern, deci legile sunt în Parlament, acolo sunt oameni care sunt reporteri pe Parlament.D.G.: Șeful de pe politic, Roro nu știe, șeful EOD-ilor (editor of the day) nu știe, producătorul executiv nu știe, directorul știrilor de aici, producătorul general nu știe, în schimb preia stiripesurse. Judecă tu lucrurile! D.G: Judecă tu lucrurile! Altă fază...D.Patraru: Păi, stai, ei nu au regulament cum să...D.G: Cum să n-aibă? Au statutul jurnalistului, sunt enspe mii de regulamente, tre să îl bagi în comisie de disciplină care-l trimite la comisia de etică care... pula-n pizdă și uite așa. Scuzați franciza!D.Patraru: Mhm...În fine... Altă chestie în dimineață asta a fost la 2 jumate când a apărut la stiripesurse citând TVR-ul care n-avea știrea. Ok! Dimineață că inaugurează Firea spitalul nu știu care, primul spital după nu știu câtă vreme, cu o investiție...Mi-au zis ăștia ai mei c-a ieșit scandal, nu? De la noi a plecat?Stai, mă, să vezi! Băi, și se duce reporteră noastră, care e o țipă cu cap de porc, să-mi bag picioarele, că nu poți să o scoți pe post.Așa...Dar ok femeia. Și în timp ce lumea se bucură că s-a făcut spitalul asta, că-i pentru copii, la Foișor, deci l-au refăcut, că-i o investiție spectaculoasă, asta o întreabă pe Firea: cum e cu statuile, nu știu ce, care le-ați făcut în București? La care Firea zice o să-ți răspund, dar stai puțin că avem acuma treabă cu spitalul și te iau deoparte și îți spun și de... NU, nu, nu, să ne spuneți de față cu toata lumea, de 4 ori, de 4 ori. Tot astăzi, ai înțeles? Ce să vezi? Față ne spune că a pus-o EOD-ul de ieri, care i-a zis n-ai ce întrebare să pui decât asta. S-o întrebi pe Firea, c-avem subiect luat de pe Hotnews.Astăzi a fost și asta, Corina Crețu, la Guvern, cu Tudose, și-au semnat fonduri de 300 de milioane de euro, fonduri structurale pentru anul care vine și zic: dar cum ar fi fost s-o întrebi pe Corina Crețu, reporterul nostru, auzi, dar cum mai stai cu Colin Powell, ăla..mai știi ceva de el? Ești ok? Îți mai scrii cu el? îți mai trimite e-mail?Da, daMai Dragoș, ăștia nu merită nimic, eu am fost ..și săptămâna trecută și săptămâna asta, astăzi la toate comisiile la care m-au chemat, Buget Finanțe, Comisiile de Cultură..la Ministerul FinanțelorAu trimis înapoiNu vreau să spun de buget. TVR-ul va avea cel mai mare buget care l-a avut vreodată ..pentru ca am pus investiție ..prima oară după 10-12 ani când are investiții fabuloase, în tehnică, tu înțelegi? TVR nu a mai avut niciodată asta ceva!Dar eu vreau să spun ca idee!Da, știu, știu, știuPuteau să nu ne dea.. Îl chem pe un operator astăzi. Pe șeful operatorilor, spune și Cristache, spune și toată lumea, că aia îs beți, cu capete tăiate și îl chemDa Iohannis ai văzut că a trimis înapoi aia?Asta e! Nu-I nicio problemă, e decizia lui, funcționam pe legea veche, asta e.Deci stai și te gândești, mă merită asta sau nu merită. Îl chem pe un operator astăzi. Pe șeful operatorilor, spune și Cristache, spune și toată lumea, că aia îs beți, cu capete tăiate și îl chem. Supersindicalist omul, îi zic: băi băiatule te-am chemat că ești șeful lor să înțelegi niște situații.Plus că ei vin și se odihnesc aici, ei lucrează peste tot!Și știi ce? Se uită la mine eu nu țin de postul asta de șef. Îi zic nici nu ți-l reinoiesc, nu e niciun fel de problemă.Da cine e asta?Unul, șeful operatorilor, Vlad Tănase. Și-i zic: e normal să își facă turele după cum au la celelalte televiziuni?Eram la un meci și cu regizorul de platou de la protv, la un meci pe care îl transmitea PROTV m-am dus peste pe Național. Și în față mea era operatorul de la TVR care stabilea programul cu asta de la PROTV. Cum să vii la servici.. la cum dracu se numește, emisiunile lor. În față meaMă știa, unul mă știa. Și i-am zis: băi ești normal?Ce merită ăștia? Pumni în gură! Pumni în gură! Iar asta ce-a făcut astăzi cu Comisia Europeană, tu nu intebi odată. Eu vreodată m-am implicat, am sunat eu vreodată să spun: Dragoș e în neregulă, sau m-am dus eu vreodată la știri? Crezi că le spun ceva vreodată sau lui Cristache să-i zic eu vreodată ceva? Apropo de invitați sau nu știu ce. Nu mă bag în conținutul în politică editorială! Da, când sunt derapaje, sunt nevoită, sunt obligată să fac asta. Dar ăștia merită poliție pe ei, le-am și spus: trebuia să aduc un șef dinafară ca să va tăie! Nu meritați altceva, decât să fiți tăiați!Cornel Calotă scria ieri sau alaltăieri nu mai știu când, cred că ieri pe facebook: sunt mândru de noi ce buni suntem, am fost la… cine mă tu? Tu ai făcut ceva? Taci dracu, adică nu zice nimeni ..uită-te, lăuda-i pe oameni care au făcut, dar stai în pulă mea că nu faci nimic de luni de zile! Eu te-ntreb ce vrei să faci, tu spui vreau să ies la pensie, mai am un an și ies la pensie. Ok și eu mai am 10 ani, hai să mai stau și eu Te trezești că un bou implică instituție și asta au făcut non-stop. Ies din niște scorburi așa!Deci e teribil ce să zic? Greu , greu și eu mi-am pregătit mesaj să le mulțumesc, să le spun cum facem noi ceilalți, suntem .. scriem istorie, facem televiziune, le dau prime mă lupt cu de la financiar le dau prime prime au făcut.. au făcut chiar, dar trezești un bou instituție au făcut non-stop. Când au fost PNL-ul la guvernare.. s-au luat de PNL, când au fost PD -au luat de PD, acuma când se iau de au o așa.Ies din niște scorburi așa! Știi? Hateri de profesie...Poate le faci soft acum de sărbători acum.. tot am zis nu mă bag, soft sensul pe de .Mda. avem: doar mâine, poimane raspoimane.Vezi ianuarie nu face nimic nu putem, adică nu facem emisiuni. Cred.. n-am văzut propunerea celor de la canale.. Vedem, nu !Cum sa nu facem emisiuni?Nu intra in panica. Dar tu ai vorbit cu TVR1, cu Raico si cu Guli, cu Eduard Darvariu? Te-a cautat cineva?Nu, dar cum să nu facem emisiune? Am anuntat ca pe 8 intram.Ai anunțat tu?Pai nu, dar dacă nu intrăm pe 8, plecam..Unde sa pleci mă?Noi tre sa fim pe post pe 8, nu putem sa nu facem emisiuni!Lasa ma sa vad cu ce propunere vin astia si de ce vin cu propunerile astea!Da sa-mi ziceti si mie.Pai normal! Eu am crezut ca au vorbit cu tine..dar au fost si astia disperați.Nu m-a cautat nimeni.