VIDEO Audiere fără întrebări. PSD a făcut scut în jurul șefei TVR Doina Gradea Gradea la comisia de cultură, care doar și-a citit punctul de vedere: "Am fost șantajată de dl Pătraru. Mă simt crucificată"

Principalele declarații



Context



O primă parte a unei anchete realizate de jurnalistul Dragoş Pătraru în ultimele şapte luni, de când spune că a aflat "planul pe care noua conducere îl are cu TVR”, a fost publicată joi, de Ziua Mondială a Libertăţii Presei, pe platforma YouTube, unde mai multe înregistrări din discuţii cu Doina Gradea, preşedinte-director general al SRTv, şi Eduard Dârvariu, director TVR 1 şi producător executiv, relevă, spune el, acţiuni de intimidare, ameninţări şi cenzură, notează News.ro.

Președintele-director general al TVR ar fi trebuit să fie audiată, de la ora 12.00, în comisia de cultură din Camera Deputaților, la propunerea celor din opoziție, pentru a da explicaţii despre înregistrările prezentate de Dragoş Pătraru, în care șefa postului public de televiziune îi insultă pe reporteri. Gradea s-a prezentat la comisie, însă deputații PSD au tergiversat cu chestiuni procedurale începerea ședințeil, iar apoi au votat ca Gradea să își citească punctul de vedere și sa nu primească întrebări. Deputații opoziției - PNL, USR și PMP au acuzat o atitudine "bolsevică" și au părăsit ședința. Gradea a declarat că se simte "crucificată" și că realizatorul Dragoș Pătraru a șantajat-o să îi prelungească contractul.Vezi mai jos principalele declarații și o transmisiune live video realizată de PNL pe contul de FacebookA părăsit ședința Marius Pașcan de la PMP. Știrbu anunță că și cei de la PNL și USR vor pleca.Bulai, către Tușa: "Aveti o atitudinea stalinistă."Deputat PMP Marius Pașcan: Bolsevismul nu a murit, eu nu pot accepta această mascaradă care se opune parlamentarismului. Știu să citesc, am citit deja punctul de vedere.Iulian Bulai se opune propunerii ca Gradea să nu răspună la întrebări: "Partidul Comunist a fost desființat în 1989, ieri a fost înmormântată Doina Gradea...Cornea, îmi cer scuze."Tudor (PSD) insistă să se supună la vot propunerea ca Gradea să își spună punctul de vedere și să plece fără a lua întrebări. Bulai susține că este ilegal acest lucru. Știrbu: "Îi faceți un mare deserviciu doamnei Gradea."Încă nu a luat cuvântul Gradea. Tușa propune ca aceasta să își spună punctul de vedere și apoi să plece, iar deputații să își continue discuțiile. Iulian Bulai, deputatul USR care a făcut cererea de audiere: "Mă supără că încercați să blocați un demers firessc parlamentar."Ia cuvântul și Damian Florea, proaspăt înscris în PSD, reia aceeași idee: "Nici eu nu am fost consultat și sunt mâhnit. Eu consider că nu este bine să pierdem timpul dnei președinte despre ce s-a spus pe surse, când dumneai are treabă. Tot noi am investit-o cu această funcție, cu încrederea noastră. Mi se pare inoportună această audiere."Intervine și deputatul PSD Beatrice Tudor care susține același lucru, deja au trecut 20 de minute de când audierile ar fi trebuit să înceapă.Deputatul PSD Diana Tușa îi reproșează lui Știrbu că nu știa de audiere și că în ultimii doi ani nu a convocat biroul comisiei și că ar fi declarat în presă că s-a opus acestei audieri, deși nu este adevărat. Cearta sterilă amână audierea.

În înregistrarea video publicată joi, Dragoş Pătraru reclamă, în calitate de avertizor public: acţiuni de intimidare, ameninţări, cenzură, încălcarea valorilor şi normelor etice ale TVR, decizii editorile împotriva interesului public şi decizii financiare împotriva bugetului.

El anunţă: "Tragem un serios semnal de alarmă cu privire la ce se întâmplă la televiziunea publică. Deşi e greu de spus în ce măsură, într-o societate cu totul strâmbă, un comportament aberant mai poate fi perceput ca atare”.

După ce Doina Gradea îl mustrează pe Pătraru că ar fi vorbit urât la adresa unui coleg, ea a spus despre o reporteriţă: "Este o tipă cu cap de porc. Nu poţi să o scoţi pe post. Dar, OK femeia”.

În plus, preşedinta SRTv susţine că unii dintre jurnaliştii instituţiei merită "pumni în gură” şi, mai mult, să le fi fost adus un şef din afară „ca să vă taie”.

Ulterior, jurnaliştii TVR au semnat o scrisoare deschisă adresată conducerii televiziunii, prin care se declară indignaţi de limbajul folosit de preşedintele-director general la adresa unui reporter, solicitându-i acesteia să îi ceară scuze. Ei spun că sunt îngrijoraţi de modul dispreţuitor în care conducerea tratează televiziunea publică şi pe cei care pun în practică principiile ei, adăugând că nu sunt "hateri de profesie”, aşa cum i-a numit Doina Gradea, ci doar încearcă să îşi facă meseria şi să îşi respecte publicul.

După difuzarea înregistrărilor, PNL a cerut demisia preşedintelui-director general al SRTv, Doinei Gradea, spunând că în caz contrat va fi convocată la audieri în Comisia de cultură a Camerei Deputaţilor.

Preşedintele-director general al SRTv, Doina Gradea, a acuzt acuză presiuni făcute la adresa ei de realizatorul de televiziune Dragoş Pătraru şi a susţinut că dezvăluirile făcute de către jurnalist sunt neadevărate şi aduc atingere vieţii ei private. În plus, ea spunea că cel care a înregistrat, fără acordul său, conversaţiile va răspunde în faţa legii.http://hn4.hotnews.ro/admin/main.htm