Cei șapte demisionari CNATDCU-matematică dezvăluie modul real de funcționare a comisiilor constitutive

Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) are în componența sa 35 de comisii de specialitate (

), una din acestea dând recent verdictul de neplagiat în cazul lui Florin Iordache. Asupra acestor comisii, precum și a Consiliului General al CNATDCU, apasă presiunea politică, permisă din păcate de lege. Astfel, orice ministru poate emite când are chef un Ordin prin care rade componența Consiliului, precum și membrii comisiilor din subordine. Astfel de Ordine au început să apară și după instalarea guvernării PSD-ALDE în 2017, dar poate vă mai amintiți și cazul extrem din 2012, când Liviu Pop a desființat CNATDCU, supărat la culme că acesta era gata să-i dea lui Ponta verdictul de plagiat.

Să luăm acum ca exemplu Comisia de Matematică, numită prin OM nr. 4106/2016 pentru un mandat de patru ani, în urma unui proces de selecție realizat de un comitet format din matematicieni renumiți din străinătate și din țară. După acest OM au urmat altele patru, care au decapitat conducerea, la pachet cu epurarea comisiei. Noua conducere a pus repede stăpânire pe tarla, izolând „elementele destabilizatoare” și trecând la „albirea” unor teze de doctorat respinse anterior, printre altele.

În acest context, în februarie, a.c., au demisionat în bloc din Comisia de Matematică a CNATDCU șapte din cei 17 membri, reprezentând 41% din componența comisiei. Doi Mici și un Anc (MMA) au vorbit cu cei șapte „magnifici”, să afle direct de la ei motivele care au stat în spatele unei asemenea decizii radicale. Cei șapte demisionari sunt (în ordine alfabetică):

Daniel Beltiță, CS I Institutul de Matematică „Simion Stoilow“ al Academiei Romane

Sorin Dăscălescu, Profesor Universitatea din București

Marius Durea, Profesor Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iași

Liviu Marin, Profesor Universitatea din București

Dan Timotin, CS I Institutul de Matematică “Simion Stoilow“ al Academiei Romane

Ciprian Tudor, Profesor Universite de Lille, Franța

Constantin Zălinescu, Profesor emerit Universitatea “Alexandru Ioan Cuza“ Iași, membru corespondent al Academiei Romane, vicepreședinte al comisiei Matematică până la demisie (adică 5 februarie, ceilalți demisionând o săptămână mai târziu).

* Mai jos vă prezentăm răspunsurile celor intervievați într-o formă unitară, iar aici găsiți răspunsurile pe larg ale acestora, concatenate într-un singur document.

MMA: Cum ați ajuns la această decizie? Ne puteți povesti ce s-a întâmplat? Am înțeles că v- au fost ignorate încercările de a menține un nivel suficient de ridicat în această comisie, dar vă lăsăm să ne spuneți voi.

Până în 2016 a funcționat Comisia de Matematică a CNATDCU impusă brutal de Ecaterina Andronescu și PSD, avându-l ca președinte pe actualul senator PSD Daniel Breaz. Cel mai mare rău făcut de acea comisie a fost schimbarea standardelor minimale în unele foarte toxice, care au încurajat impostura și au permis abilitarea multor persoane subcalificate.

Noua Comisie de Matematică a fost numită prin OM nr. 4106/2016, ca urmare a unui proces de selecție riguros și bazat exclusiv pe merite științifice, realizat de un comitet de selecție care cuprindea matematicieni renumiți din țară și străinătate. Comisia a lucrat cu seriozitate și au apărut și invalidări de teze de doctorat, în special din zonele cunoscute ca „fabrici de doctorate”. Au fost propuse noi standarde care să promoveze valorile academice veritabile și nu impostura. Au fost propuse și standarde pentru tezele de doctorat, standarde de natură calitativă (relevanță științifică, corectitudine). Aceste acțiuni ale comisiei au deranjat în mod evident cercurile dubioase din matematica românească și au existat mai multe tentative de a modifica comisia.

Un ordin de ministru apărut peste noapte, OM nr. 3991/2017, l-a înlocuit pe președintele comisiei (Prof. dr. Vasile Brînzănescu) cu Ion Chițescu, personaj de o calitate științifică mediocră, cunoscut prin colaborarea cu grupul senatorului Breaz. După protestul unui număr mare de membri ai comisiei, care și-au înaintat demisia în caz că ordinul de ministru nu este retras, ministrul de atunci, Pavel Năstase (ASE București), a dat un nou ordin, OM nr. 4060/2017, prin care-l renumea președinte pe Prof. Brînzănescu. În septembrie 2018, noul ministru, Valentin Popa (Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava), a dat un nou ordin, OM nr. 5048/2018, prin care scotea din comisie câțiva membri, printre care doi profesori de la Universitatea din București de o calitate științifică excepțională (Prof. dr. Liviu Ornea și Prof. dr. Marian Aprodu) și pe președintele comisiei, și îl numea ca președinte pe Vasile Berinde, alt apropiat al cercurilor conduse de Daniel Breaz.

(În lumina celor de mai sus, Doi Mici și un Anc l-au contactat pe Liviu Ornea pentru o reacție.

MMA: Conform OM nr. 5048/2018, semnat de ministrul Valentin Popa, ai fost pus pe liber de la Comisia de Matematică. Ți s-a dat vreun motiv sau vreo „pamblică” inscripționată cu mulțumiri pentru activitatea din Comisie?

LO: Nimic. Nimeni nu a primit nici o motivație. Am fost abrogați si gata…)

V. Berinde este cunoscut prin activitatea științifică concretizatӑ cu publicații numeroase, dar apărute în reviste irelevante sau cel mult modeste. Un fapt interesant este că o teză coordonată de V. Berinde fusese invalidată de comisie. Același ministru, Valentin Popa (Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava), a dat încă un ordin, OM nr. 5110/2018, prin care erau stabilite noi standarde pentru tezele de doctorat. La domeniul Matematică, standardele nu au ținut cont absolut deloc de propunerea făcută de comisie, ba chiar erau în spirit opuse, având un caracter totalmente cantitativ.

Mai jos, enumerăm unele probleme apărute după instalarea lui V. Berinde ca președinte al comisiei:

Maniera de lucru a lui V. Berinde a fost total inacceptabilă, în sensul în care toate deciziile importante au fost luate exclusiv de acesta, fără o consultare reală a membrilor comisiei ori cel puțin a vicepreședintelui acesteia Prof. dr. Constantin Zălinescu (Universitatea “Al. I. Cuza” din Iași). În particular, a numit singur toate comisiile de evaluare a tezelor de doctorat și nu a acceptat nicio sugestie primită. Marea majoritate a tezelor de doctorat care fuseseră invalidate în timpul comisiei prezidate de Prof. dr. V. Brînzănescu, au fost validate în timpul președinției lui V. Berinde prin modificarea comisiei inițiale. În comisiile de evaluare a acestor teze V. Berinde a numit cam aceleași persoane ca în comisia inițială. Unele tezele au fost validate deși au fost semnalate (de membri ai comisiei care nu făceau parte din comisia de evaluare) greșeli grave. V. Berinde nu a ținut cont de aceste observații. Până la instalarea lui V. Berinde ca președinte, comisia putea lua o decizie doar dacă în favoarea ei erau exprimate un număr de voturi de cel puțin jumătate plus unu din numărul total de membri, indiferent câți membri ai comisiei erau prezenți la ședință. V. Berinde ne-a comunicat că această regulă a fost modificată de Consiliul General (CG) al CNATDCU și că o decizie se poate lua dacă în favoarea ei sunt mai multe voturi decât împotriva ei, abținerile necontând. S-a ajuns astfel ca la o ședință a comisiei, la care au fost prezenți 12 din cei 17 membri, să se ia o decizie deși au fost doar 4 voturi pentru (restul fiind 1 vot împotrivă și 7 abțineri). Am solicitat un document (proces verbal sau orice fel de document oficial), unde să fie consemnată această hotărâre a CG, dar nimeni nu ne-a răspuns la solicitare.

Exemplu: Profitându-se de modalitatea de numărare a voturilor de mai sus, au fost avizate Școlile Doctorale de Matematică de la Oradea și de la Sibiu; acestea primiseră aviz negativ anterior în comisie.

Un alt exemplu al manierei de lucru necorespunzătoare a lui V. Berinde: în comisie s-au discutat și au fost avizate cu largă majoritate noi standarde minimale pentru tezele de doctorat, care să le înlocuiască pe cele toxice dictate de Minister în septembrie 2018. Cu toate acestea, V. Berinde ne-a anunțat că va susține în CG alte standarde minimale, și nu pe cele propuse de comisie. Nu știm ce s-a întâmplat în CG al CNATDCU, dar standardele au rămas cele din septembrie 2018.

Situații de conflict de interese: comisia a primit pentru analiză o teză de doctorat refăcută, invalidată anterior, unde V. Berinde (conducătorul de doctorat) a numit comisia de evaluare, fiind în conflict de interese. Cu toate acestea nu a acceptat să-l delege pe vicepreședintele comisiei să numească această comisie de evaluare, stabilind-o singur, fără nicio consultare. Situația s-a repetat cu alte două teze în ale căror comisii de susținere fusese membru V. Berinde, una dintre acestea invalidată inițial în configurația inițială a comisiei de matematică a CNATDCU.

MMA: Din cele de mai sus deducem că procesul de epurare a Comisiei de Matematică a fost resimțit din plin, la puțin timp după mandatarea voastră pentru patru ani…

Primul aspect pe care am dori să-l subliniem e că schimbarea a cinci membri prin OM 5048/2018 a lăsat comisia fără nici un specialist în geometrie. Aceasta se întâmpla și în contextul în care multe dintre tezele de nivel scăzut erau tocmai în acest domeniu. În plus, în comisie au fost numite persoane sub a căror supervizare s-au produs teze respinse de comisie. În aceste condiții nu putem să nu ne gândim că aceste schimbări au fost făcute tocmai pentru a „răci” cartoful fierbinte al plagiatelor. Bănuim că ideală pentru un ministru este situația în care toate deciziile din comisiile CNATDCU sunt pozitive, fie că vorbim de teze de doctorat sau extins și despre înființarea unor noi școli doctorale.

MMA: Cum stau lucrurile în celelalte comisii? Dar în Consiliul general?

Nu avem o vizibilitate foarte clară a ceea ce se întâmplă în celelalte comisii, multe din lucrurile pe care le-am aflat au fost din presă. Astfel, de pildă, am aflat despre demisiile colective din comisiile de Biochimie si Biologie și Fizică. O parte din acești demisionari au revenit la decizie. Din câte știm noi, aceste reveniri au avut drept fundamentare dorința de a evita introducerea de întârzieri față de colegii tineri a căror avansare în carieră depinde de obținerea titlului (doctorat, CS II, etc.). Considerăm că cei care țin la o anumită calitate a învățământului doctoral în România ar trebui să se solidarizeze în astfel de acțiuni care semnalează degradarea din aceste comisii, chiar in ciuda înghețării unor activități pentru o perioadă. Cu toate inconvenientele aduse de o astfel de decizie, pe termen mediu si lung ar aduce un câștig mult mai important.

Cât despre activitățile consiliului general, trebuie să menționăm că vizibilitatea noastră este extrem de limitată. Putem spune că există o „monitorizare” a deciziilor din comisii și evaluare a activității prin comparație cu alte comisii. Din acest punct de vedere se pare că matematica a fost oaia neagră deoarece ni s-a prezentat o analiză în care, comparativ cu alte comisii, matematica avea cele mai multe teze respinse. Acest lucru a fost prezentat în notă negativă insinuând că prin activitatea comisiei am aduce daune propriului domeniu. Printre deciziile, cel puțin discutabile ale CG, am dori să amintim respingerea unui set de criterii minimale care conținea criterii calitative sau întoarcerea unei decizii de respingere a creării unei școli doctorale.

MMA: Să înțelegem că nu v-au fost validate în CG toate deciziile din Comisie? Dacă nu, care a fost motivația?

Interacțiunea cu CG s-a efectuat prin președintele comisiei. Acesta a avut un rol important în transmiterea situației din comisie. De pildă, prin schimbarea regulamentului, abținerile nu se mai contabilizează în luarea unei decizii. Astfel, în situația școlii doctorale, respinsă inițial în comisie, și apoi retrimisă de CG înapoi la comisie, a trecut la al doilea vot deoarece în ciuda unei majorități care s-a abținut de la vot, procentul de voturi pentru a fost majoritar. Similar, când s-au supus la vot două variante de criterii minimale cele înaintate CG au fost cele care au obținut mai puține voturi în comisie deoarece președintele comisiei a hotărât să facă aceasta recomandare. Nu este clar dacă CG a avut cunoștință de situația reală din cadrul comisiei de matematică. Alte neconcordanțe le-am observat în deciziile președintelui de validare a unor teze de doctorat care nu reflectau discuțiile din comisie.

MMA: Având experiența acumulată acolo, dacă ați avea puterea de a face orice schimbări ați dori în CNATDCU, care ar fi lucrurile cele mai importante pe care le-ați schimba?