De ce mi-e rușine, ca gălățean, că Dan Nica a fost propunerea României pentru postul de comisar european

Dacă e cineva responsabil pentru ce s-a întâmplat în Galați în ultimii ani atunci Dan Nica e omul numărul 1. Din 1997 până în 2003 a fost președinte al organizației municipale a PSD, iar din 2003 până în prezent ocupă funcția de președinte al organizației județene a partidului. Ce înseamnă asta într-un județ unde PSD a deținut întotdeauna puterea?Că Dan Nica e responsabil pentru toți incompetenții care s-au perindat pe la conducerea Galațiului: primari, consilieri locali, județeni, deputați, senatori sau șefi de instituții deconcertate. Că nu poate să-mi spună mie cineva că atunci când s-au făcut liste de candidați pentru alegeri sau pentru numiri politice, Dan Nica, în calitate de boss local al partidului, nu și-a dat acordul.Deci, nu trebuie să fii matematician ca să înțelegi că fostul viitor comisar european este omul care trebuie luat la întrebări pentru felul în care a ajuns acum Galațiul.Plus că a avut și el numai funcții publice: deputat PSD timp de 18 ani (1996-2014), europarlamentar (2014-prezent), ministru în trei guverne (Năstase, Boc și Ponta) și vicepremier, în perioada februarie-octombrie 2009.De numele lui Dan Nica se leagă însă prăbușirea la propriu a Galațiului.Orașul a câștigat pe merit titlul oficial de cel mai depopulat oraș din România . Numai între anii 2002 și 2011 a înregistrat o pierdere de 50 mii de locuitori. Trend care s-a păstrat și în perioada următoare.Politicile falimentare aplicate în plan local de PSD au făcut celebru Galațiul pe plan național.Astfel, toată țara a aflat că administrația locală a investit din bugetul orașului 6 milioane de euro într-un parc industrial , care însă nu a avut nici măcar un client în cei 16 ani de la înființare și nu a produs un leu în tot acest timp. Apoi, Galațiul înconjurat de ape (Dunăre, Siret, Prut) a ajuns să nu aibă o plajă publică, din 2014, după ce Plaja Dunărea a fost închisă de DSP pentru că devenise un focar de infecție, cu bazine insalubre și wc-uri mizerabile.În toți anii în care Dan Nica a avut primar PSD la Galați și majoritate în Consiliul Local Galați, municipalitatea nu a fost în stare să modernizeze Plaja Dunărea, să ofere gălățenilor plătitori de taxe și impozite un loc decent unde să se poată relaxa vara.După aceea, aș putea să spun că gălățenii l-au plătit 18 ani degeaba pe Nica în Guvernul României pentru că, deși a fost ministru și vicepremier, nu a fost în stare să militeze pentru Galați în guvernele din care a făcut parte, pentru alocarea de fonduri pentru această zonă a țării.Investitori privați noi? Nimic.Investiții publice? La fel. Până și podul peste Dunăre se face la Brăila, nu la Galați.În schimb, Dan Nica a prosperat din punct de vedere financiar. Cea mai recentă declarație de avere a lui Nica, depusă înainte de alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, ni-l dezvăluie drept un om cu stare. Mult prea bogat după standardele orașului pe care-l conduce.Astfel, în luna mai 2019, europarlamentarul Dan Nica spunea că are 12 conturi bancare și vorbim acum despre cele la vedere, declarate. De exemplu, numai pe două carduri Dan Nica avea 51.353 de euro, respectiv 11.387 de euro. În lei, Nica deținea un card pe care declara că are disponibilă suma de 189.385 de lei.Când am auzit că Guvernul României, prin pixul Vioricăi Dăncilă, îl propune pe Dan Nica, pentru postul de comisar european am zis că asta e prea de tot. Adică după ce nu făcuse nimic pentru Galați, dar cu toate astea ajunsese să stea bine mersi la Bruxelles pe un venit lunar de 11.630 de euro , să ajungă și ditamai comisarul european?! Și unde, la Transporturi?! Voi știți cum arată drumurile în Galați?Probabil că, dacă i-ar întreba cineva, mulți gălățeni ar spune că Nica merită mai degrabă funcția de comisar european la Parastase și Colive, la cât de bun s-a dovedit în a îngropa Galațiul. Noroc că oficialii de la Comisia Europeană l-au refuzat. Și nu o dată, ci de două ori, chiar dacă Viorica Dăncilă spune că nu e așa Ca o paranteză, poate multă lume nu știe dar un alt pesedist din Galați, Viorel Ștefan, fost vicepremier, a ajuns în vara lui 2019 la Curtea Europeană de Conturi , pe un salariu lunar de 22.000 de euro. Viorel Ștefan câștigă acum de două ori mai mult decât Dan Nica, cel care, totuși, îi este șef pe linie de partid.Nica va rămâne totuși europarlamentar. Un europarlamentar care ar trebui să zică mersi că nu a fost tras la răspundere în dosarul Microsoft, pentru că s-au prescris faptele, și nici nu a fost luat la goană de gălățeni pentru că a îngropat orașul de când a ajuns să-l stăpânească.