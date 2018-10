România în UE: adevăruri și dezinformărmări

Declarații Frans Timmermans, sursă

Declarația vine în contradicție totală cu spusele lui vice-președintelui Frans Timmermans, care a reamintit că Uniunea Europeană nu are competențe în dreptul familiei, și că le revine statelor membre competența să ia decizii în această privință. “Nu cred că cineva din această sală are vreun dubiu față de poziția mea pe acest subiect. Eu cred în valorile familiei, sunt soț, tată, am patru copii, însă nu vreau ca ele să fie transformate în arme sau argumente pentru a justifica homofobia sau pentru a justifica respingerea altor tipuri de familie. Nu pot eu decide dacă un stat deschide posibilitatea cuplurilor de același sex să se căsătorească.”