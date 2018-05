Absurda secretomanie guvernamentală

O întâlnire între premier și guvernatorul BNR este, cu siguranță, un eveniment de mare interes public, mai ales când inflația și ROBOR ating recorduri nedorite. Și o vizită oficială în Israel interesează opinia publică. De fapt, programul oficial al premierului în general ar trebui să fie transparent.Pentru Executivul de acum "interesul public" este un aspect neimportant în actul de guvernare. Degeaba insistă jurnaliștii să "smulgă" o banală confirmare oficială asupra unei informații deja existente în spațiul public, fiindcă purtătorul de cuvânt al Guvernului nu are mandat să răspundă la întrebări. La nicio întrebare.Viorica Dăncilă se întâlnește joi cu Mugur Isărescu? Mulți jurnaliști au dorit să afle din timp, dar nu a existat răspuns din partea Guvernului. Informația a fost furnizată inițial de ministrul finanțelor, iar apoi confirmată în diferite moduri de BNR? Deci, întâlnirea nu era secret de stat. Atunci de ce a tratat Guvernul informația ca pe un secret de stat?În cele din urmă,A participat și el, dar despre prezența sa nu s-a știut până la momentul întâlnirii.La fel a fost și cu vizita premierului și șefului PSD în Israel, ținută la secret până în seara dinaintea plecării. Când a mai existat o vizită oficială a vreunui premier, într-un stat important ca Israel, anunțată în ultima clipă? Au existat, e adevarat, informații pe surse legate de plecare, însă Guvernul și PSD în general nu au dorit să confirme sub nicio formă oficial. Informațiile pe surse neconfirmate oficial nu au valoare de transparență.În cazul lui Liviu Dragnea, vizita a fost anunțată oficial chiar în timp ce era în desfășurare. Nici până acum nu am aflat ce au făcut ei acolo și ce acorduri au încheiat în numele României.Oamenii din Guvern, din ministere și din oricare altă instituție guvernamentală se tem să vorbească până și despre lucuri benigne legate de activitatea guvernamentală. De ce? "Pentru că...Anca Alexandrescu", șoptesc conspirativ mai multe voci. Anca Alexandrescu, omul de comunicare a lui Dragnea și consilier onorific al premierului Dăncilă, după ce a lucrat pentru Năstase, Ponta și Oprescu, controlează informația. "Orice informație", mai spun cu teamă oamenii care, vremelnic, ocupă diverse funcții prin instituții guvernamentale. Este total neclar de ce această frică. Sunt înspăimântați că vor rămâne fără locuri de muncă sau că umbra consilierei "A.A.", cum i se mai spune, îi va urmări în întreaga lor carieră, oriunde vor încerca să se angajeze? E un mister această spaimă.Dar nu doar ei se tem, ci și oameni din mediul privat, însă nu "A.A" este cea care le induce starea de neliniște, ci alt consilier al premierului Dăncilă și apropiat al lui Dragnea: Darius Vâlcov. Nimic din întâlnirile cu el pe teme economice și de interes pentru mediul de afaceri nu trebuie să ajungă în presă, nici măcar pe surse, că altfel...vor suporta consecințele. Ce consecințe? Și aici este neclar. Lipsa de curaj din partea mediului de afaceri este greu de înțeles, mai ales când află că anumite intenții ale Guvernului ar putea să afecteze exact zona privată. Este acel tip de atitudine smerită observată la NN Pensii în primăvara anului trecut, când a primit o sancțiune istorică de 750.000 de lei din partea ASF, pe motiv că ar fi transmis către clienți informații înșelătoare despre naționalizarea pilonului II de pensii. NN Pensii nu a atacat decizia ASF, iar în timp, informații despre diverse forme de naționalizare a pilonului II au fost transmise chiar de către oficiali guvernamentali.După trei luni de guvernare cu Dăncilă pe funcție de premier și cu apropiați ai lui Dragnea pe posturi de consilieri, informația de interes public a ajuns la stadiul de păcăleală colectivă. Jurnaliștii își pierd mare parte din timp pentru a obține informații banale despre programul unui demnitar, pe care trebuie apoi să asambleze ca într-un joc puzzle. Jurnaliștii sunt ținuți ocupați. Este de la sine înțeles că solicitările transmise în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public sunt "uitate" prin sertare până expiră valoarea știrii în sine. De multe ori sunt ignorate pentru totdeauna.În numele unei așa-zise transparențe, publicul mai primește câte un interviu înregistrat și editat până la forma convenabilă. Și acela un eșec.Articolul 1 din Legea 544/2001: "Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României".