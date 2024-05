​Sâmbătă se încheie cea de-a 77-ediție a Festivalului de la Cannes, așteptându-se ca în aseastă seară juriul condus de Greta Gerwig să aleagă câștigătorul Palme d'Or. Ediția din acest an este marcată de prima apariţie publică a regizorului iranian Mohammad Rasoulof după ce a reuşit să fugă clandestin de regimul de la Teheran, care l-a condamnat la închisoare și biciuire, precum și de apariția unei noi gărzi feminine a cinematografiei și revenirea unor giganți de la Hollywood.

regizorul Mohammad Rasoulof si distributia filmului The Seed Of The Sacred Fig Foto: Andreea Alexandru / AP / Profimedia