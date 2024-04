MEDIU Luni, 01 Aprilie 2024, 09:58

​Ultimele două zile de martie au adus temperaturi record mai ales în Transilvania, au fost și maxime de 30 ºC, dar și o „noapte tropicală” tipică verii. În unele locuri temperaturile au fost cele care se înregistrează în a doua parte de iunie și au fost 25 ºC chiar și la „polii frigului”. De ce este ieșit din comun acest val de căldură? Unde au fost depășite rcorduri de acum 49 de ani?

Peisaj de final de martie Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Temperaturi care ar fi trebuit să apară în iunie

Au fost valuri de căldură în februarie, iar martie a „ținut” să nu ne lase fără câteva zile cu recorduri. „Vedete” au fost stațiile meteo din orașe precum Călărași, Giurgiu sau Oravița. Au fost și locuri din Transilvania și Moldova unde temperaturile au fost la nivelul celor care s-ar înregistra în a doua parte de iunie.

Joi a început să se încălzească serios vremea, iar maxima pe țară a fost de +23 C la Bechet. Mica vară abia începea.

Vineri au crescut temperaturile, au depășit 20 ºC în toate regiunile și au fost peste 25 C în Moldova, Oltenia și Muntenia. Cel mai cald a fost la Brăila și Calafat (+25,8 C), la Buzău au fost 25,6 C, la Ploiești 25,5 C, iar la Focșani, +25,2 C, conform hărților ANM.

Sâmbătă a fost o zi o excepțională, cu maxime pe țară ce au atins +29,8 ºC la Giurgiu, +28,8 ºC la Zimnicea și +28,6 C la Călărași. Au fost recorduri absolute pentru martie în mai multe locuri, cum ar fi Târgu Mureș (+27,1 C, depășind un record de la 1975).

Până și la Întorsura Buzăului au fost 24,7 ºC, iar la Miercurea Ciuc, cu o zecime de grad mai puțin. La Lugoj au fost +28,5 C, iar la Sebeș și Dumbrăveni, în Transilvania, au fost 27,8 C. Cel mai cald din Moldova a fost la Botoșani, 27,1 C. Cel mai rece din țară în zonele locuite a fost la Sulina: doar +12,6 C.

Și finalul zilei a fost excepțional: la ora 23 erau +23 C la Moldova Nouă și Oravița, ca într-o seară de vară.

Călărași și cele 30 de grade

Dimineața zilei de duminică, 31 martie, a adus temperaturi cuprinse între -1,2 ºC la Miercurea Ciuc și +20,2 C la Oravița. Aceasta din urmă este o temperatură excepțională, fiindcă în orașul din Banat s-a înregistrat o noapte tropicală la final de martie.

Nopțile tropicale sunt cele în care minima nu scade sub 20 ºC și se întâlnesc mai ales din iunie în august, dar nu la altitudini mari. De câteva ori pe secol sunt nopți tropicale la final de aprilie la Oravița și Drobeta Turnu Severin, însă o astfel de temperatură apărută în martie este foarte rară. În mod normal minima nopții este undeva pe la 6-7 C la Oravița.

La Oravița, duminică, maxima a fost de +26,5 C, iar spre final de zi, pe la ora 23.00, tot foarte cald era: +23 C.

Duminică la prânz au fost temperaturi cu 11-15 C mai mari decât normalul perioadei, maxima pe țară fiind de 30 ºC, la Călărași, oraș care deține multe recorduri de căldură pentru primăvară și pentru toamnă. Cel mai rece a fost la Sulina: +12,2 ºC la prânz.

La Oltenița au fost 29,5 C, la Zimnicea au fost 29,3 C, iar la Moldova Veche, 29,2 C. Peste 29 C au fost și la Adamclisi. În Transilvania au fost 28 C la Blaj și +27,7 C la Alba Iulia. În Moldova au fost +27,7 C la Roman, conform datelor ANM. La Iași au fost +27,9 C, fiind depășit recordul pentru martie, care data de la 1975.

Au fost temperaturi de iunie în multe locuri unde în martie este în mod normal răcoare: +27,5 ºC la Rădăuți, +27,4 C la Suceava, +27,6 C la Târgu Secuiesc, +24,6 C la Toplița și +23,5 C la Joseni.

Temperaturi de plină vară au fost înregistrate la două stații meteo din doi faimoși „poli ai frigului”: au fost +26,5 C la Întorsura Buzăului și +25,7 C la Miercurea Ciuc.

La finalul zilei de duminică, la ora 23, datele ANM arătau temperaturi ce nu ar fi fost exagerate nici în iulie: erau +23 C în mai multe locuri din vest și erau 21 C la Sibiu și Blaj și 20 C la Brașov.