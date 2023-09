MEDIU Miercuri, 06 Septembrie 2023, 10:14

​În Grecia au fost inundații devastatoare, iar datele meteo indică noi recorduri de precipitații. În localitatea Zagora Pelion, nu departe de Volos, a plouat în zece ore de câteva zeci de ori mai mult decât media pe întreaga lună septembrie. Este genul de eveniment sever care se poate întâmpla o dată la 100 de ani.

Inundatii grave in Grecia Foto: Thanasis Kalliaras / Eurokinissi / imago stock&people / Profimedia

„Storm Daniel” (Furtuna Daniel) a afectat mai ales Grecia, Bulgaria și Turcia, inundațiile fiind foarte grave.

La stația meteo Zagora Pelion, cantitatea de precipitații a totalizat 528 mm în 10 ore și aproximativ 745 mm până la ora 20.45, arată datele meteo.gr, citate de publicații precum Washington Post și CBS News.

Keraunos, observator francez care monitorizează tornadele și furtunile, estimează că luni și marți totalul de precipitații la Zagora ar fi ajuns la 889 mm. Este clar unul dintre cele mai recente fenomene severe de ploaie din Europa, unde doar în mod excepțional un loc poate primi peste 900 mm de ploaie în 24 de ore.

Recordul precedent era de 644 mm, la Paliki Kefalonia, în septembrie 2006.

Tot acum au fost alte recorduri de precipitații pentru 24 de ore: Portaria (613 mm), Volos (393 mm), Agia Larissa (213 mm).

Media de precipitații pentru Grecia în septembrie este de numai 16 mm, iar fenomene severe de precipitații apar mai ales în octombrie sau noiembrie.

În Europa de Vest au fost marți recorduri de temperatură pentru septembrie: +36 C în Franța, +31 C în Regatul Unit, +26 C în Irlanda.