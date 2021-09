Încălzire globală: Joe Biden cere lumii să afişeze ''ambiţii'' puternice pentru COP26

Preşedintele american Joe Biden a cerut vineri lumii să-şi afişeze "cele mai mari ambiţii" pentru Conferinţa Naţiunilor Unite privind schimbările climatice (COP26), preconizată să aibă loc în noiembrie la Glasgow, exprimându-şi îngrijorarea faţă de restrângerea posibilităţilor de a acţiona împotriva ameninţării iminente a încălzirii climatice, relatează AFP.





"Trebuie să venim la Glasgow cu cele mai mari ambiţii ale noastre. Pentru cei care nu au făcut-o încă, timpul presează", a insistat preşedintele american în cursul unui summit virtual cu mai mulţi lideri, între care preşedinta Comisiei Europene, secretarul general al ONU şi conducătorii Argentinei, Regatului Unit şi Indoneziei.





Joe Biden a asigurat că SUA vor adopta măsuri concrete pentru a-şi respecta angajamentele în cadrul Acordului de la Paris, precum promisiunea de a reduce cu 50-52% emisiile de gaze cu efect de seră până în 2030 în raport cu nivelul acestora din 2005.





Dar el a deplâns fenomenele meteorologice extreme cărora lumea trebuie deja să le facă faţă, în pofida acestor angajamente, dând ca exemplu recentele inundaţii şi incendii devastatoare din această vară în SUA.





Aceasta constituie o "alertă roşie pentru umanitate" şi subliniază "necesitatea pentru noi toţi de a acţiona imediat", a pledat preşedintele Biden.





Luna trecută, ultimul raport al oamenilor de ştiinţă din Giec avertiza împotriva unui risc de a se atinge pragul de +1,5 grade Celsius în jurul anului 2030, cu zece ani mai devreme decât fusese estimat, ameninţând umanitatea cu noi dezastre fără precedent.





Biden a convocat acest summit virtual - cu absenţele notabile ale preşedintelui chinez Xi Jinping şi liderilor brazilian şi indian -cu scopul de a pregăti mai bine COP26 prevăzut în noiembrie.





Dar "fără angajamente concrete din partea fiecărei ţări în acest demers, obiectivul de a limita încălzirea climatică la +1,5 grade Celsius ne va scăpa, ceea ce ar fi un dezastru", a avertizat Biden.





Circa 40 de şefi de state şi de guvern se vor reuni în cadrul unui summit cu uşile închise în 20 septembrie în ajunul deschiderii oficiale a dezbaterilor Adunării Generale a ONU la New York, în dorinţa de a stimula mobilizarea statelor înainte de reuniunea de la Glasgow, citează Agerpres

Lumea este „pe o cale catastrofală spre +2,7° C încălzire”

Angajamentele climatice actuale ale statelor semnatare ale Acordului de la Paris împing emisiile de gaze cu efect de seră „în direcția greșită”, riscând să conducă la o încălzire „catastrofală” de +2,7° C, a avertizat ONU la șase săptămâni de la COP26, potrivit AFP.Evaluarea angajamentelor naționale din 191 de țări, publicată vineri, „arată că lumea se află pe o cale catastrofală spre +2,7° C de încălzire”, a declarat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, întrucât Acordul de la Paris își propune să limiteze această încălzire sub +2° C comparativ cu era preindustrială, și dacă este posibil chiar cu +1,5° C.