Lumea este „pe o cale catastrofală spre +2,7° C încălzire” (Guterres)

Evaluarea angajamentelor naționale din 191 de țări, publicată vineri, „arată că lumea se află pe o cale catastrofală spre +2,7° C de încălzire”, a declarat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, întrucât Acordul de la Paris își propune să limiteze această încălzire sub +2° C comparativ cu era preindustrială, și dacă este posibil chiar cu +1,5° C.