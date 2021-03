VIDEO Protestele din Belarus, împiedicate de poliție / Zeci de persoane au fost arestate, printre care și jurnaliști

Poliția din Belarus a împiedicat sâmbătă organizarea unei manifestații la Minsk pentru a protesta față de președintele Alexandr Lukașenko. Trei editori ai unor platforme media independente au fost reținuți sâmbătă împreună cu alte persoane, relatează Reuters și AFP. Piața în care urma să aibă loc protestul a fost înconjurată de mașinile poliției, iar drumurile care duceau spre piață au fost închise, în timp ce grupuri mici s-au adunat spre marginile pieței.

Susținătorii opoziției sperau să se adune la începutul după-amiezii în centrul capitalei belaruse, dar au fost împiedicați să facă acest lucru de o prezență masivă a poliției, care a înconjurat mai multe străzi, o piață și un parc din Minsk, potrivit unui jurnalist AFP.

Poliția a reținut câteva zeci de persoane care se adunaseră în zonă, iar videoclipuri transmise pe canalele de presă a opoziției din Belarus arată scene cu ofițeri îmbrăcați în negru care arestează violent persoane, inclusiv ceea ce părea a fi un trecător.

The ministry said that no mass detentions took place today. But various videos and eye-witnesses accounts show otherwise. Here's how at least five people were detained in a local neighbourhood in #Minsk. For nothing. pic.twitter.com/l1nIGvEK81