Capul robotului C-3PO din franciza „Star Wars” şi costumul purtat de Leonardo DiCaprio în filmul „Titanic” se numără printre obiectele de recuzită din industria filmului şi a televiziunii care vor fi puse în vânzare luna viitoare în cadrul unei licitaţii de anvergură organizată la Londra, relatează Reuters și Agerpres.

Actorul Anthony Daniels alaturi de capul robotului pe care l-a jucat in „Star Wars” Foto: Andrew Matthews / PA Images / Profimedia

Peste 1.800 de obiecte vor fi vândute de casa de licitaţii Propstore în cadrul licitaţiei sale anuale, a cărei ediţie din 2023 se va desfăşura în perioada 9-12 noiembrie în capitala Marii Britanii.

Vedeta acestei licitaţii, despre care reprezentanţii casei Propstore afirmă că ar putea obţine încasări totale de 12 milioane de lire sterline (14,6 milioane de dolari), este capul robotului C-3PO pe care actorul Anthony Daniels l-a purtat în filmul Star Wars: A New Hope, ce ar putea fi vândut cu o sumă cuprinsă între 500.000 şi 1 milion de lire sterline (600.000-1,2 milioane de dolari).

Anthony Daniels va pune în vânzare şi alte obiecte de recuzită din franciza Star Wars.

„Dispunem de arhiva lui completă din perioada în care a jucat în filmele 'Star Wars', ce include anumite obiecte de recuzită şi părţi componente ale costumului său, inclusiv capul, mâinile şi picioarele robotului”, a declarat fondatorul casei Propstore, Stephen Lane.

„Avem şi scenariul original cu însemnările sale”, a adăugat el.

Obiecte din „Titanic”, „Indiana Jones” și „Forrest Gump”, scoase la licitație în Marea Britanie

Printre costumele puse în vânzare se vor afla cămaşa, haina şi pantalonii purtaţi de Leonardo DiCaprio în filmul Titanic (100.000-200.000 de lire sterline), halatul de baie purtat de personajul Honey Ryder interpretat de Ursula Andress în filmul Dr. No (70.000-140.000 de lire sterline) şi costumul de cascadorie purtat de Johnny Depp în Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (50.000-100.000 de lire sterline).

Reprezentanței casei de licitații se așteaptă să obțină sume mari în special pentru obiectele legate de Titanic după ce filmul lui James Cameron a fost relansat în cinematografe în februarie anul acesta în format 3D și după ce implozia submersibilului Titan în luna iunie a reaprins imaginația publicului față de vasul care s-a scufundat în urmă cu mai bine de 100 de ani.

Printre obiectele de recuzită scoase la licitație se numără biciul lui Harrison Ford din Indiana Jones and the Temple of Doom (100.000-200.000 de lire sterline), armătura mănuşii metalice a personajului Freddy Krueger din Nightmare on Elm Street şi schema sa desenată manual (200.000-400.000 de lire sterline) şi pantofii de sport purtaţi de Tom Hanks în Forrest Gump (15.000-30.000 de lire sterline).

Alte loturi puse în vânzare includ scenariul adnotat al regizorului Stanley Kubrick pentru filmul The Shining (30.000-60.000 de lire sterline) şi un palton purtat de Marlon Brando în The Goodfather (25.000-50.000 de lire sterline).

Stephen Lane a precizat că aceste obiecte provin de la colecţionari, curatori, deţinători de arhive, studiouri de film şi companii de producţie.