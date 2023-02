MAGAZIN Miercuri, 15 Februarie 2023, 12:31

Revista americană de afaceri Forbes a publicat lista tradiţională a celor mai bine plătiţi artişti din lume anul trecut, relatează News.ro.

Genesis in concert in 2022 Foto: Daniele Baldi / Alamy / Profimedia Images

În fruntea acestei liste, o surpriză: grupul Genesis, cu suma de 230 de milioane de dolari, o sumă obţinută în mare parte datorită vânzării catalogului lor către Concord Music Group în septembrie anul trecut.

Locul doi este ocupat de Sting, cu 210 milioane de dolari. O sumă obţinută de asemenea datorită vânzării catalogului muzical al formaţiei The Police şi a discografiei personale către Universal.

Locul trei pe podium este ocupat de actorul şi regizorul american Tyler Perry, cu 175 de milioane strânse în ultimul an. Este singurul miliardar de pe listă.

Star în ţara sa, dar necunoscut în restul lumii, Tyler Perry se află în fruntea unui imperiu audiovizual care produce seriale şi filme destinate publicului de culoare.

Pe locul al patrulea se află Trey Parker şi Matt Stone, creatorii serialului animat South Park şi al musicalului The Book of Mormon, care au acumulat anul trecut 160 de milioane de dolari dintr-un acord semnat cu Paramount, despre care se crede că are o valoare de 900 de milioane de dolari.

Taylor Swift, abia a prins clasamentul celor mai bine plătiți artiști din lume

Restul clasamentului este format din duo-ul care se află în spatele The Simpsons - James L. Brooks şi Matt Groening (105 milioane de dolari), actorul Brad Pitt (100 de milioane de dolari), care a vândut o parte din compania sa de producţie Plan B către Mediawan, The Rolling Stones (98 milioane) şi regizorul James Cameron (95 de milioane).

The Way of Water, noul film Avatar al lui Cameron lansat anul trecut a devenit al șaselea lungmetraj din istorie care a reușit să obțină încasări de peste două miliarde de dolari.

Cântăreaţa Taylor Swift (92 de milioane de dolari), singura femeie din listă, ocupă locul nouă în acest clasament, care îl include pe ultimul loc pe starul reggaetonului Bad Bunny (88 milioane).

Poziția ocupată de Taylor Swift în clasament reprezintă o surpriză pentru mulți, ținând cont că anul trecut ea a scris istorie, devenind la sfârșitul lunii octombrie primul artist care a ocupat întregul top 10 în clasamentul Billboard Hot Songs 10.

Billboard a subliniat la momentul respectiv că a fost pentru prima dată în istoria de 64 de ani a clasamentului când un singur artist a revendicat întregul top 10. Swift a reușit acest lucru mulțumită lansării albumului său Midnights.