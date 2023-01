CULTURA Luni, 23 Ianuarie 2023, 08:00

D. Popa • HotNews.ro

"Avatar 2: The Way of Water" continuă să domine box office-ul nord-american şi face parte de acum din clubul exclusiv al filmelor care au depăşit încasări de 2 miliarde de dolari la nivel mondial, potrivit cifrelor anunţate de Exhibitor Relations.

James Cameron la premiera „Avatar: The Way of Water” Foto: Anthony Harvey / Shutterstock Editorial / Profimedia Images

Cu 20 milioane de dolari venituri generate în acest weekend în Statele Unite şi în Canada (faţă de 31 de milioane în weekendul trecut), filmul lui James Cameron domină clasamentul pentru a şasea săptămână consecutiv.

Filmul a câştigat aproape 598 de milioane de dolari în America de Nord, iar 1,43 miliarde în restul lumii pentru a depăşi pragul simbolic de 2 miliarde de dolari.

Doar şase filme au atins acest prag în istorie, dintre care trei semnate de cineastul canadian ("Avatar", "Avatar 2" şi "Titanic"). Celelalte filme care au depăşit această cifră sunt: "Avengers: Endgame", "Star Wars: The Force Awakens" şi "Avengers: Infinity War".

Continuarea aşteptată a blockbusterului ştiinţifico-fantastic din 2009 se petrece la mai mult de un deceniu de la evenimentele din primul film şi într-un spaţiu acvatic.

Pentru al cincilea weekend în săli, "Puss in Boots: The Last Wish" se plasează pe locul doi cu 11,5 milioane de dolari. În acest film pentru copii din universul "Shrek", felina se lansează într-o aventură uimitoare pentru a-şi recăpăta cele nouă vieţi.

Pe poziţia a treia (9,8 milioane de dolari) se regăseşte thrillerul "M3GAN", povestea înfricoşătoare a unei păpuşi-robot concepută la început drept tovarăşa ideală a unei orfane.

"Missing", de Nick Johnson şi Will Merrick, a debutat pe locul patru cu 9,3 milioane de dolari, înaintea "A Man Called Otto" cu Tom Hanks, care a înregistrat 9 milioane de dolari.

Top 10 este completat de:

6 . "Plane" (5,3 milioane de dolari)

7 . "House Party" (1,7 milioane de dolari)

8 . "That Time I Got Reincarnated as a Slime the Movie: Scarlet Bon" (1,5 milioane de dolari)

9. "The Whale" (1,2 milioane de dolari)

10. "The Black Panther: Wakanda Forever" (1,2 milioane de dolari)