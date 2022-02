Ce loc de muncă a primit tânărul care monitorizează zborurile avionului privat al lui Elon Musk după ce miliardarul l-a blocat pe Twitter

Tânărul a refuzat locul de muncă

Tânărul a fost ofertat cu un loc de muncă de Stratos Jet, o companie privată din statul Florida ce operează zboruri charter.„A fost destul de cool. Ei [proprietarii companiei] sunt absolvenți ai UCF (University of Central Florida), deci e destul de interesant”, a declarat Sweeney pentru The New York Post Joel Thomas, președintele și CEO-ul companiei, a spus că i-a oferit lui Sweeney un job în echipa de dezvoltare a companiei după ce a aflat de „creativitatea” sa legată de crearea contului de Twitter „ Elon Musk's Jet ”.„Văzând interesul lui Jack față de aviația privată și capabilitățile sale tech, i-am deschis ușa să se alăture echipei noastre de dezvoltare”, a declarat antreprenorul pentru NYP, adăugând că, din moment ce Sweeney urmează în prezent cursurile UFC, compania i-a oferit să lucreze part-time, pe bază de proiect sau într-un internship.Sweeney a declarat însă că este puțin probabil să accepte oferta deoarece lucrează deja la o altă companie unde construiește o platformă care să monitorizeze zborurile charter pentru a-i ajuta pe pasageri să găsească scaune mai ieftine.„Lucrez deja pentru UberJets și am semnat un NDA (n.r. Non-disclosure agreement ) așa că nu pot accepta în mod real”, explică el.Sweeney și contul de Twitter al acestuia, @ElonJet, s-au viralizat luna trecută după ce site-ul de știri tech Protocol a relatat că Elon Musk i-a oferit tânărului 5.000 de dolari pentru a închide contul care îi monitorizează zborurile avionului privat pe baza datelor de trafic aerian disponibile public.Tânărul i-a cerut lui Musk să mărească oferta până la 50.000 de dolari pentru a-l ajuta să-și plătească studiile după ce CEO-ul Tesla și SpaceX a refuzat să-i ofere o Tesla Model 3 în schimb.Cel mai bogat om al planetei a spus că se va gândi la propunere însă nu a mai luat legătura cu el și ulterior l-a blocat pe Twitter „Știți, e puțin bizar, el vrea contul dat jos și pare că ar fi cu adevărat furios”, le-a declarat Sweeney celor de la Bloomberg