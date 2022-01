Elon Musk a cerut concedierea unui avocat care a fost răutăcios cu el / Cum își folosește miliardarul legiunea de fani pentru a-și ataca „inamicii” pe Twitter

De ce l-a supărat avocatul pe Elon Musk

Legiunea de fani loiali ai CEO-ului Tesla și SpaceX



Musk atacă funcționari publici și cercetători pe Twitter



Objectively, her track record is extremely biased against Tesla — Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2021

Jurnaliștii de la The Wall Street Journal au dezvăluit în exclusivitate că Musk, cel mai bogat om al planetei și personalitatea anului 2021 atât pentru revista Time , cât și Financial Times , a cerut companiei de avocatură americane Cooley LLP, care a reprezentat Tesla în numeroase procese, să îl concedieze pe unul din avocații săi.Potrivit mai multor persoane familiare cu subiectul care au relatat povestea jurnaliștilor de la WSJ, Musk a notificat compania că, în caz contrar, ea va pierde contractele foarte profitabile acordate de Tesla.Ținta mâniei lui Musk a fost un fost avocat al Comisiei pentru Bursă și Valori Mobiliare (SEC) din SUA care a fost angajat de Cooley pentru departamentul său specializat în drept financiar și comercial, acesta neavând nicio legătură cu cazurile în care compania de avocatură reprezenta Tesla.Însă în perioada în care era angajat al SEC, avocatul l-a intervievat pe Musk ca parte a investigației demarate de autoritatea americană de supraveghere financiară în legătură cu o postare pe Twitter a CEO-ului Tesla în care acesta afirmase, în mod fals, că a asigurat fondurile necesare pentru a delista producătorul de mașini electrice de pe bursă.Investigația a fost încheiată în urma unei înțelegeri amiabile între cele două părți în urma căreia Musk a fost de acord să demisioneze din funcția de președinte al Tesla și să plătească o amendă de 20 de milioane de dolari.El a fost de asemenea de acord ca un avocat al Tesla să îi revizuiască în prealabil toate postările de pe Twitter privind anumite subiecte, printre care rezultatele financiare ale companiei, cifrele legate de vânzări și posibilele planuri de afaceri ale companiei.Cooley a refuzat să concedieze avocatul, acesta lucrând la compania de avocatură și în prezent.Musk se pare că a fost nemulțumit de decizie, Tesla începând de la începutul lunii decembrie a anului trecut să înlocuiască această companie de avocatură din mai multe din procesele sale, sau să angajeze și alți avocați, potrivit surselor WSJ.Mai mult, documentele juridice arată că SpaceX, cealaltă companie faimoasă a lui Elon Musk, a renunțat complet la folosirea serviciilor Cooley.Elon Musk este unul dintre cei mai prolifici utilizatori ai Twitter (FOTO: Siraj Ahmad / Alamy / Profimedia)Interacțiunea dintre miliardarul sud-african și Cooley este emblematică pentru comportamentul lui Musk: mereu nemulțumit de autoritățile de reglementare, el a început în ultimii ani să îi ia la țintă pe angajați ai acestora de care este nemulțumit.Adesea el își exprimă aceste nemulțumiri pe Twitter, platformă pe care are în jur de 70 de milioane de utilizatori. Iar comentariile sale adesea mobilizează armata de fani loiali pe care o are la dispoziție.În toamna anului trecut el și-a îndreptat atenția înspre unul din criticii tehnologiei de condus asistat al Tesla, Mary „Missy” Cummings, o cercetătoare specializată în interacțiunile dintre oameni și sistemele autonome care fusese numită consilieră a autorității americane de reglementare în domeniul auto.Agenția tocmai deschisese o investigație privind tehnologia de condus asistat a Tesla după o serie de accidente în care mașini produse de compania lui Musk intrareseră în mai multe mașini ale serviciilor de urgență care erau parcate.Asemenea investigații pot duce la rechemări ale modelelor și cea în cauză părea să fie una dintre cele mai ample ale autorității americane privind tehnologia de condus asistat.Dr. Cummings, o profesoară de inginerie la Universitatea Duke, criticase anterior tehnologia de condus asistat al Tesla, cunoscută popular sub denumirea de Autopilot.Un studiu publicat anul trecut pentru care ea a fost coautoare a descoperit că Autopilotul Tesla, care nu face autovehiculele companiei autonomie, dă randament neconsecvent.Tesla afirmase însă că pornirea Autopilotului în timpul condusului face șofatul mai sigur decât fără el.După ce s-a aflat de numirea lui Cummings, Musk a scris pe Twitter: „În mod obiectiv, istoria sa ne arată un subiectivism extrem împotriva Tesla”.Comentariul său a declanșat un val de atacuri împotriva cercetătoarei în mediul online, o parte dintre ele fiind vulgare.O petiție lansată pe site-ul Change.org a cerut agenției de reglementare, Administrația pentru Siguranța Traficului Rutier, să revoce numirea ei, citând un presupus conflict de interes.Petiția, care ajunsese să strângă zeci de mii de semnături, a fost între timp înlăturată de pe platformă.În urma valului de indignare, agenția i-a cerut în privat lui Cummings să se recuze din orice anchete legate de Tesla, potrivit surselor WSJ.Un purtător de cuvânt al Departamentului de Transport din guvernul american a confirmat recuzarea cercetătoarei. Ea nu a dorit să răspundă dacă criticile de pe platformele social media i-au influențat decizia.