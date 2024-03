INTERNATIONAL Luni, 25 Martie 2024, 10:27

​Vladimir Putin a evitat orice referire la organizația teroristă islamistă, menționând în schimb o presupusă conexiune ucraineană, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova a pus direct sub semnul întrebării varianta implicării ISIS, iar televiziunilor de stat li s-ar fi ordonat să marșeze pe presupusa implicare a Kievului în atacul de vineri seară, scriu Reuters, Associated Press și publicația independentă rusă Meduza.

Vladimir Putin Foto: Cao Yang / Xinhua News / Profimedia Images

Rusia a refuzat deocamdată să accepte în mod public implicarea organizației teroriste Statul Islamic în atacul terorist de vineri seară de la o sală de concerte de la periferia Moscovei, soldat cu moartea a cel puțin 137 de oameni.

O arată nu doar declarațiile de la cel mai înalt nivel, dar și felul în care televiziunile ruse au acoperit evenimentele, propagandiștii vorbind insistent despre o presupusă legătură ucraineană.

În cel mai sângeros atac din interiorul Rusiei din ultimele două decenii, patru bărbați au dat buzna vineri seară în sala de spectacole Crocus City Hall, împroșcând oamenii cu gloanțe, chiar înainte ca grupul rock din epoca sovietică Picnic să înceapă să cânte. Patru bărbați, dintre care cel puțin unul este tadjik, au fost ulterior arestați preventiv sub acuzația de terorism.

Statul Islamic a revendicat responsabilitatea pentru atac, iar gruparea teroristă a publicat între timp ceea ce spune că ar fi imagini de la atac. Oficialii americani au confirmat varianta implicării ISIS - mai exact a filialei regionale din Afganistan, și au declarat că au avertizat Rusia cu privire la informații despre un atac iminent la începutul acestei luni.

Dar președintele Vladimir Putin nu a menționat în niciun moment în mod public organizația teroristă, atunci când li s-a adresat rușilor pentru a promite că cei implicați vor fi pedepsiți. În schimb, el a susținut că atacatorii prinși au încercat să fugă în Ucraina.

Nu există deocamdată nici o dovadă pentru această afirmație, dar analiștii independenți citați de The Guardian au observat că Moscova folosește deja atacul ca un instrument pentru a-și consolida argumentele în favoarea războiului din Ucraina.

Atacul de vineri seară i-a dat de altfel o lovitură importantă lui Vladimir Putin, risipind aura de încredere cu care s-a înconjurat liderul de la Kremlin și spulberând promisiunea de securitate pentru ruși, scrie presa internațională.

Ucraina a negat orice rol în atac, iar președintele Volodimir Zelenski l-a acuzat pe liderul de la Kremlin că încearcă de fapt să arunce vina pe Kiev în mod nejustificat.

Discursul jurnaliștilor pro-Kremlin

Luni dimineață, lucrurile au mers mai departe. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a pus sub semnul întrebării afirmațiile SUA potrivit cărora Statul Islamic s-ar afla în spatele atacului.

„Atenție - o întrebare adresată Casei Albe: Sunteți siguri că este vorba de ISIS? Ați putea să vă mai gândiți o dată la asta?” a declarat Zaharova într-un articol pentru ziarul Komsomolskaia Pravda.

Zaharova a spus că Statele Unite răspândesc această versiune pentru a-și acoperi protejații de la Kiev și a reamintit rușilor că Washingtonul i-a susținut pe luptătorii „mujahedini” care au luptat împotriva forțelor sovietice în anii 1980.

Și nu a fost doar asta.

În tot acest timp, presa de stat rusă nu a făcut aproape nicio referire la declarațiile Statului Islamic. În schimb, s-a pus accentul pe afirmațiile potrivit cărora Ucraina ar fi fost fie responsabilă, fie gata să adăpostească autorii.

Meduza, un site independent în limba rusă cu sediul în Letonia, a relatat că angajați ai presei de stat au primit ordine de a sublinia „urmele” implicării ucrainene. Informația, scrie Meduza, a fost confirmată sub anonimat de surse ale unei alte instituții media pro-Kremlin.

Jurnaliștii și moderatorii TV pro-Kremlin, catalogați în general drept propagandiști, au mers pe pista ucraineană de la bun început, încă înainte ca detaliile atacului să devină clare, a observat Julia Davis, fondatoarea Russian Media Monitor, într-o analiză publicată de Centrul pentru Analiza Politicilor Europene (CEPA).

„Fără îndoială, principalii organizatori ai acestui act se află la Londra, la Washington și la Kiev”, le-a spus Serghei Karnauhov, gazda emisiunii Soloviov Live, rușilor înfiorați de evenimentele din Moscova.

Prezentatorul TV a difuzat apoi un clip deepfake cu Oleksii Danilov, înalt oficial de securitate al Ucrainei, conceput pentru a arăta că Ucraina - și nu ISIS - și-a asumat de fapt responsabilitatea. La scurt timp după aceea, Karnauhov a recunoscut că ar fi putut fi un clip vechi, dar a insistat că acesta „nu schimbă nimic”.

Atunci când ISIS a revendicat responsabilitatea, la câteva ore după eveniment, aceasta a fost respinsă de înalte figuri din ierarhia de propagandă.

Șefa postului RT, Margarita Simonian, a scris despre asta pe X. „ISIS! ISIS???? E fals”. Ea a dat vina în mod repetat pe ucraineni, folosind insulte, numindu-i „câini” și spunând că Occidentul este „dresorul” ucrainenilor.

Din perspectiva complet cinică a Kremlinului, atacul terorist a fost o ocazie prea bună pentru a fi irosită, a scris Davis. Amenințarea islamistă la adresa Rusiei este cunoscută, dar nu servește niciunui scop propagandistic util, în schimb presupusele legături cu Ucraina, pe de altă parte, sunt considerate utile pentru a submina sprijinul global pentru Kiev, a adăugat analista.

Cine sunt atacatorii

Discursul inițială nu a suferit modificări, nici când au apărut noi informații care să susțină responsabilitatea islamistă, a observat Davis. După ce presupușii atacatori au fost capturați, Simonian a spus că Occidentul cunoștea identitatea teroriștilor în avans.

Neoficial, presa rusă i-a identificat pe cei patru suspecți reținuți ca fiind cetățeni ai Tadjikistanului, o fostă republică sovietică care se învecinează cu Afganistanul și unde multe persoane dețin și cetățenia rusă, scrie Associated Press. În înregistrările video cu interogatoriul, care circulă online, cel puțin unul dintre bărbați vorbește limba tadjikă.

The Guardian notează că serviciile de informații occidentale recente au observat o campanie majoră de recrutare pornită de Statul Islamic în Tadjikistan și în alte țări din Asia Centrală anul trecut.

Un raport publicat săptămâna trecută de Washington Institute for Near East Policy, care urmărește activitatea Statului Islamic, notează că agenții din Tadjikistan „au devenit noduri cheie în rețeaua teroristă (a ISKP)” și au fost implicați în șase din cele 21 de comploturi și atacuri raportate în ultimul an.

Revendicările Statului Islamic au fost susținute și de unele imagini. Agenția afiliată Amaq a publicat o fotografie despre care a spus că îi surprinde pe cei patru atacatori. Îmbrăcămintea oamenilor din poză părea să se potrivească cu cea purtată de atacatori.

O altă coroborare a revendicării Statului Islamic a venit duminică, când Amaq a publicat noi înregistrări video ale atacului, filmate de atacatori.

