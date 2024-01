INTERNATIONAL Luni, 29 Ianuarie 2024, 22:45

Un fost funcționar fiscal american a fost condamnat luni la cinci ani de închisoare pentru că a divulgat presei declarațiile fiscale ale unui oficial de foarte înalt rang în 2020, a anunțat Departamentul de Justiție, potrivit AFP.

Donald Trump Foto: Matt Rourke / AP / Profimedia

În declarația sa, Departamentul nu a menționat numele fostului președinte Donald Trump sau al presei implicate.

Cu toate acestea, faptele și datele corespund publicării în septembrie 2020 de către New York Times a declarațiilor fiscale ale președintelui de atunci, urmată de publicarea în 2021 de către presa de investigații ProPublica a unei serii de documente privind evaziunea fiscală a miliardarilor.

Charles Littlejohn, în vârstă de 38 de ani, a pledat vinovat în octombrie 2023 pentru divulgarea neautorizată a declarațiilor fiscale. El a fost condamnat la pedeapsa maximă.

„Această condamnare ar trebui să servească drept avertisment pentru oricine se gândește să-l imite pe domnul Littlejohn”, a comentat inspectorul general al Fiscului, Heather Hill, citat în comunicat.

Inspecția fiscală „îi investighează fără încetare pe cei care consultă și divulgă ilegal informații despre contribuabili, indiferent de motivele lor”, a subliniat ea.

Rupând o lungă tradiție, Donald Trump a refuzat întotdeauna să își publice declarațiile fiscale.

Ancheta New York Times din septembrie 2020 susținea că acesta a plătit doar 750 de dolari în impozite federale în 2016 și 2017, și niciunul în 10 din cei 15 ani anteriori, în special din cauza unor rapoarte de pierderi mari ale companiilor sale.

În plus, la 12 ianuarie, un judecător din cadrul Diviziei comerciale a Curții Supreme a statului New York l-a obligat să plătească 392.638 de dolari pentru cheltuieli de judecată către New York Times și jurnaliști ai cotidianului, după ce a respins procesul pe care l-a intentat împotriva acestora.

Ancheta lor, publicată în 2018 și recompensată cu prestigiosul premiu Pulitzer în 2019, a relatat cum și-a construit averea fostul dezvoltator, care susține că a reușit să se descurce pe cont propriu.

Aceasta susținea că Donald Trump ar fi primit de fapt de la tatăl său, pe parcursul mai multor ani, echivalentul în prezent a 413 milioane de dolari, din care o parte ar fi fost transferată prin intermediul unei societăți fantomă, ceea ce le-ar fi permis să evite plata impozitelor.