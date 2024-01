INTERNATIONAL Miercuri, 10 Ianuarie 2024, 08:17

„Acum sau niciodată”, a scris în postarea sa eurodeputatul finlandez care face parte din grupul Partidul Popular European din Parlamentul European, Petri Sarvamaa.

Viktor Orban Foto: Fernando Gens / DPA / Profimedia

Negociatorul pentru statul de drept al Parlamentului European a inițiat o petiție „care, dacă va avea succes, l-ar putea priva pe Viktor Orbán de dreptul de vot în Consiliul European”, potrivit Magyar Nemzet, citat de Rador Radio România.

Scopul petiţiei - pe care europarlamentarii o pot semna până vineri înainte de a fi prezentată președintelui Parlamentului European - este de a solicita Comisiei Europene sau Consiliului European demararea următoarei etape a procedurii activate conform Articolului 7 din Tratatul UE, care ar putea duce, în cele din urmă, la suspendarea dreptului de vot al Ungariei.

Eurodeputatul a calificat inițiativa sa drept un moment decisiv, deoarece consideră că singura modalitate de a face ca UE să funcționeze este de a-i retrage lui Viktor Orbán (adică Ungariei) dreptul de vot în Consiliu.

Cu toate acestea, petițiile lansate din propria inițiativă de Parlamentul European, şi semnate de europarlamentari, nu au o forță legislativă directă, obligatorie pentru alte instituții ale UE și, prin urmare, nu are niciun cuvânt de spus în desfăşurarea procedurii conform Articolului 7, care are loc sub egida organismului interguvernamental.

Bruxelles poate avea nevoie de acest lucru și pentru că analizele publicate recent arată că popularitatea familiilor de partide europene de dreapta și de centru-dreapta, precum PPE și IDR, va creşte, în timp ce liberalii și verzii vor pierde teren, apreciază Magyar Nemzet.

Un alt aspect al petiției este faptul că forțele UE anti-ungare fac o demonstrație de forță în legătură cu recentele zvonuri de presă, potrivit cărora premierul ungar ar putea fi numit în funcția de președinte al Consiliului. Bruxelles-ul ne arată că are câteva trucuri în mânecă pentru a ataca Ungaria.

Ungaria a sugerat că ar putea renunța la dreptul de veto asupra ajutorului UE pentru Ucraina dacă finanțarea este revizuită în fiecare an, relatează Politico.

Viktor Orbán a blocat luna trecută un pachet de ajutor UE de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina, premierul ungar refuzând să dea undă verde finanțării pe patru ani pentru guvernul ucrainean.

Trei surse diplomatice europene au spus că Budapesta a indicat că nu se va mai opune dacă Consiliul European aprobă în unanimitate finanțarea în fiecare an, ceea ce înseamnă că Orbán ar putea obține noi concesii din partea UE.

