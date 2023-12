INTERNATIONAL Vineri, 22 Decembrie 2023, 09:49

Studentul ceh David Cozak, în vârstă de 24 de ani, a deschis focul la Universitatea Carolină din Praga, ucigând cel puțin 14 persoane și rănind alte 25. Înainte de a comite măcelul, tânărul ar fi scris mai multe lucruri tulburătoare pe contul său de Telegram.

Atac armat în Praga. Un student de 24 de ani a omorât cel puțin 14 persoane Foto: Michal Cizek / AFP / Profimedia

Poliția din Praga investighează o posibilă legătură între autorul atacului armat și o serie de postări violente în limba rusă pe Telegram, potrivit The Independent.

Rândurile scrise de Kozak pe rețelele de socializare conturează o imagine a intențiilor sale și se crede că s-a inspirat din atacuri în masă comise anterior, notează și The Mirror.

Pe Telegram, atacatorul a declarat că a visat să comită un „atac armat în școală și, eventual, să se sinucidă".

Într-o presupusă postare pe Telegram, el a scris că „Alina Afanaskina m-a ajutat foarte mult". Afanaskina, în vârstă de 14 ani, a ucis două persoane într-un atac armat la școala din Briansk, în Rusia, la începutul acestei luni.

El a continuat: „Întotdeauna mi-am dorit să ucid, credeam că voi deveni un maniac în viitor. Apoi, când Ilnaz a comis atacul armat, mi-am dat seama că este mult mai profitabil să faci crime în masă decât în serie. M-am așezat... Am așteptat... Am visat... Am vrut... Dar Alina a fost ultima picătură. A fost ca și cum ar fi venit în ajutorul meu din ceruri la timp."

„Toată lumea mă urăște”

De asemenea, pe 11 decembrie, el a scris: „Toată lumea pare să mă urască, mă urăște și, probabil, va continua să o facă. Nu-mi pasă, pentru că este reciproc". Mai târziu, în aceeași zi, a scris din nou: „Voi șterge câteva mesaje din jurnal. Uneori scriu lucruri crâncene sau personale, uitând că vor fi citite în viitor".

A doua zi, el a împărtășit: „Nu am mai scris nimic. Este o zi de rahat, este o viață de rahat".

Pe 17 decembrie, a scris din nou: „Urăsc lumea și vreau să las cât mai multă durere. Creaturi blestemate". În cele din urmă, pe 19 decembrie, ultima sa postare a fost: „Nu vreau să mă mai văd. Am un țiuit în urechi... ca un fel de licurici. Am vrut să-mi smulg urechile".

Șeful poliției cehe a spus despre tânăr că era un elev excelent, dar nu a oferit alte informații. Colegii lui au spus că era un tip liniștit.

Poliţia a afirmat că atacatorul era un student al universităţii, în vârstă de 24 de ani, şi nu avea cazier, adăugând însă că a fost găsit „un arsenal imens de arme şi muniţii”.

Înainte de atac, Poliţia a primit o informaţie că suspectul s-ar fi îndreptat spre Praga dintr-un oraş din apropiere, cu intenţia de a se sinucide.

Kozak a murit joi, dar nu este clar dacă s-a sinucis sau a fost împușcat mortal într-un schimb de focuri cu polițiștii.

Poliția din Praga va face noi declarații într-o conferință de presă în cursul zilei de vineri.

11 victime au fost identificate

Poliția mai a spus că până acum au fost identificate 11 victime și că lucrează pentru a le confirma pe celelalte. Cercetările sunt încă în desfășurare la fața locului, potrivit presei din Cehia.

Poliţiştii au declarat că atacatorul este suspect şi de uciderea unui tânăr şi a fiicei sale de două luni, aceştia fiind găsiţi morţi într-o pădure de la periferia Pragăi, în 15 decembrie.

Masacrul de la universitatea din Praga este unul dintre cele mai grave atacuri în masă cu arme de foc din istoria europeană recentă.

Cehia a declarat că sâmbătă va fi zi de doliu naţional.