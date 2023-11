INTERNATIONAL Marți, 14 Noiembrie 2023, 17:53

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au publicat marți noi imagini cu momentul în care soldații israelieni descind la Spitalul de copii Rantisi din Gaza, la subsolul căruia au descoperit un depozit de arme al Hamas și o cameră în care ar fi fost ținuți ostatici, scrie The Times of Israel.

Teroriștii Hamas au ucis oamenii care se aflau în case Foto: Francisco Seco / AP / Profimedia

Unitatea de comando de elită Shayetet 13 a Marinei și Brigada blindată 401 au făcut luni un raid la spitalul de copii din orașul Gaza, unde trupele israeliene au descoperit, la subsol, un depozit de arme și o cameră despre care IDF crede că a fost folosită de Hamas pentru a ține israelieni răpiți în atacul din 7 octombrie.

Marți, Armata israeliană a publicat noi imagini, inclusiv din dronă, de la raidul făcut la Spitalul Rantisi.

מצורף תיעוד נוסף מפעילות כוחות שייטת 13 וחטיבה 401, במהלכה נחשפה תשתית טרור של חמאס בבית החולים ׳רנתיסי׳ pic.twitter.com/rE7FkzhiXu — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 14, 2023

„Sub spital, la subsol, am găsit un centru de comandă și control al Hamas, veste explozive, grenade, puști de asalt AK-47, dispozitive explozive, RPG-uri și alte arme. Am găsit, de asemenea, semne care indică faptul că Hamas a ținut ostatici aici. În plus, am găsit dovezi că teroriștii Hamas s-au întors de la masacrul din 7 octombrie în acest spital, printre altele, după ce au măcelărit israelieni în casele lor”, declara luni purtătorul de cuvânt al Forțelor de apărare israeliene, contraamiralul Daniel Hagari.