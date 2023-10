INTERNATIONAL Duminică, 29 Octombrie 2023, 11:12

Un grup umanitar care lucrează în Gaza afirmă că a primit ordinul israelian de a evacua spitalul al Quds. Societatea Semilună Roșie Palestiniană a afirmat că spitalul urma să fie „bombardat” într-o postare pe X.

Clădire din orașul Gaza distrusă în atacul masiv lansat de Israel Foto: MOHAMMED ABED / AFP / Profimedia

Au avut loc raiduri la 50 de metri de unitate în această dimineață, a declarat PRCS.

„PRCS tocmai a primit amenințări serioase din partea autorităților de ocupație de a evacua imediat spitalul al Quds din Fâșia Gaza, deoarece acesta va fi bombardat”, a scris aceasta.

Forțele de apărare israeliene afirmă că avioanele de luptă au lovit aproximativ 450 de ținte Hamas în Fâșia Gaza în ultimele 24 de ore.

Forțele de Apărare ale Israelului au publicat sâmbătă imagini de la interogatoriul unor luptători Hamas care au participat la masacrul din 7 octombrie din sudul Israelului, în care aceștia confirmă că gruparea are o ascunzătoare sub spitalul Shifa din orașul Gaza, potrivit Times of Israel.

Publicarea imaginilor a venit la o zi după ce purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare ale Israelului, contraamiralul Daniel Hagari, a acuzat Hamas că are principala sa bază de operațiuni sub spital, cel mai mare din Fâșia Gaza.

„Avem dovezi concrete că sute de teroriști au invadat spitalul pentru a se ascunde acolo după masacrele din 7 octombrie”, a spus Hagari.

El spune că Israelul are informații că există mai multe tuneluri care duc la baza subterană, astfel încât liderii Hamas nu trebuie să intre în spital pentru a ajunge acolo. El a precizat că există și o intrare în complexul subteran din interiorul uneia dintre secțiile spitalului.

Premierul israelian a anunțat sâmbătă seară că ofensiva terestră în Fâșia Gaza a intrat în faza a doua, una în care atacurile se vor intensifica.

