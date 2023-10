INTERNATIONAL Miercuri, 25 Octombrie 2023, 20:50

Pentru prima oară de la atacul sângeros al Hamas, din 7 octombrie, premierul israelian Benjamin Netanyahu spune că își asumă responsabilitatea pentru eșecul militar și guvernamental în acest caz.

Benjamin Netanyahu Foto: Abir Sultan / AP / Profimedia

„Toată lumea va trebui să răspundă (pentru atac), inclusiv eu, dar asta se va întâmpla numai după război”, a declarat el.

În atacul din 7 octombrie au fost uciși 1.400 de israelieni, într-un sângeros atac-surpriză al Hamas.

Pe 17 octombrie, șeful serviciilor de informații ale armatei, generalul-major Aharon Haliva, a susținut că este responsabil pentru eșecul serviciilor de informații israeliene care au determinat Hamas să efectueze atacul asupra Israelului.

„Directia de Informații Militare, sub comanda mea, nu a avertizat asupra atacului terorist efectuat de Hamas. Am eșuat în cea mai importantă misiune a noastră și, în calitate de șef al Direcției de Informații Militare, am întreaga responsabilitate pentru eșec”, a scris Haliva, într-o scrisoare publicată de presa israeliană și confirmată de Reuters.