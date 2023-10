INTERNATIONAL Marți, 17 Octombrie 2023, 12:42

HotNews.ro

0

Mama fetei răpite și ținută ostatică de Hamas, care a apărut într-un clip difuzat luni, a cerut liderilor lumii să facă totul pentru a elibera prizonierii.

Mama fetei răpite de Hamas cere eliberarea prizonierilor Foto: Ohad Zwigenberg / AP / Profimedia

Mia Schem, o tânără de 21 de ani din Israel, a fost răpită în ziua atacului Hamas și ținută de atunci ostatică în Gaza. Fata a fost rănită.

O înregistrare cu ea a fost publicată de Hamas, tânăra spunând că a fost operată și că cei care o țin prizoniră au grijă de ea.

„Am țipat când am văzut videoclipul Miei, pentru că am văzut că este în viață, dar când l-am vizionat din nou, am văzut că este rănită”, a declarat Keren Schem, mama Miei, într-o conferință de presă.

„Văd că este foarte îngrozită, îndurerată și văd că spune ceea ce îi spun ei să spună”, a spus mama fetei.

Schem le-a cerut liderilor lumii să aducă acasă toți prizonierii.

„Am suferit un atac terorist care ar putea avea loc mâine în Franța sau în SUA”, spune Schem.

Analiza metadatelor videoclipului efectuată de The New York Times relevă că cel puțin o parte dintre filmările din videoclipul lui Schem au fost filmate cu cel puțin șase zile în urmă.

URMĂREȘTE LIVE AICI TOATE INFORMAȚIILE DESPRE RĂZBOIUL ISRAEL-HAMAS - ZIUA A 11-A