Rusia a acuzat marți Statele Unite că desfășoară activități de pregătire a reluării testelor nucleare în statul Nevada, Moscova dând asigurări că nu își va relua programul de testări nucleare înaintea unei decizii în acest sens a adversarului american, relatează Reuters.

Fortele armate americane au testat arme nucleare in desertul din statul Nevada Foto: US DEPARTMENT OF ENERGY / Sciencephoto / Profimedia