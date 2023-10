INTERNATIONAL Joi, 05 Octombrie 2023, 23:17

Preşedintele Vladimir Putin a declarat joi că Rusia a testat cu succes o nouă rachetă strategică puternică şi a refuzat să excludă posibilitatea ca Moscova să efectueze teste de armament care să implice explozii nucleare, pentru prima dată după mai bine de trei decenii, relatează The Guardian, citat de News.ro.

Vladimir Putin Foto: Pavel Golovkin / AP / Profimedia

Putin a confirmat joi că Moscova a testat cu succes Burevestnik, o rachetă de croazieră cu propulsie nucleară şi capacitate nucleară, cu o rază de acţiune potenţială de multe mii de kilometri.

Cotidianul american The New York Times a scris săptămâna aceasta că potrivit unor imagini din satelit care surprind o activitate specifică într-o bază bază rusă de lansare din Arctica, Moscova ar fi pe cale să pregătească sau poate a şi efectuat un nou test cu o rachetă de croazieră cu propulsie nucleară, cunoscută sub numele de Burevestnik. Aceste imagini din satelit au surprins deplasări de avioane şi vehicule ”asemănătoare pregătirilor care au precedat teste anterioare” efectuate în 2017 şi 2019.

Potrivit NYT, ar putea fi vorba despre testarea unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik. Se cunosc puţine lucruri despre această armă cu o rază de acţiune foarte mare, al cărei mod de propulsare a fost menţionat de Vladimir Putin în 2018, atunci când a prezentat alte cinci arme strategice. Burevestnik a fost testată de 13 ori - fără succes - în perioada 2017-2019, potrivit ONG-ului Nuclear Threat Initiative, citat de NYT.

Acest nou test s-ar putea să fi fost efectuat deja, sublinia NYT. În orice caz, autorităţile ruse au emis la sfârşitul lunii august un aviz prin care cereau avioanelor să evite această ”zonă de pericol temporar” până cel puţin la 6 octombrie.

Vladimir Putin a mai anunţat joi, la o adunare anuală a analiştilor şi jurnaliştilor care a avut loc la Soci - aşa-numitul Club Valdai -, că Rusia aproape a finalizat lucrările la sistemul său de rachete balistice intercontinentale Sarmat, un alt element cheie al noii sale generaţii de arme nucleare.

Putin, care a reamintit în repetate rânduri lumii puterea nucleară a Rusiei de la lansarea invaziei sale în Ucraina la 24 februarie 2022, a declarat că nimeni în deplinătatea facultăţilor mintale nu ar folosi arme nucleare împotriva Rusiei. Dacă un astfel de atac ar fi detectat, a spus el, "un număr atât de mare de rachete ale noastre - sute, sute - ar apărea în aer, încât niciun inamic nu ar avea şanse de supravieţuire".

Nu este însă nevoie ca Rusia să îşi rescrie doctrina cu privire la utilizarea efectivă a armelor nucleare, care spune că le poate lansa fie ca răspuns la un atac nuclear împotriva sa, fie în cazul unei ameninţări la adresa existenţei statului, a arătat Putin.

Rusia nu a mai efectuat un test care să implice o explozie nucleară din 1990, anul de dinaintea prăbuşirii Uniunii Sovietice, iar Putin a refuzat joi să excludă posibilitatea ca Moscova să nu reia astfel de teste. El a precizat că Statele Unite nu au ratificat tratatul care interzice testele nucleare, în timp ce Rusia l-a semnat şi ratificat. Ar fi teoretic posibil ca Duma, parlamentul rus, să revoce ratificarea acestuia, a spus el.

Analiştii militari spun că o reluare a testelor nucleare de către Rusia, Statele Unite sau ambele ar fi profund destabilizatoare într-un moment în care tensiunile dintre cele două ţări sunt mai mari decât oricând în ultimii 60 de ani. În februarie, Putin a suspendat participarea Rusiei la tratatul New START, care limitează numărul de arme nucleare pe care fiecare parte le poate desfăşura.

Răspunzând la o întrebare din partea analistului rus Serghei Karaganov, care a susţinut slăbirea condiţiilor pentru utilizarea armelor nucleare, Putin a spus:

"Pur şi simplu nu văd necesitatea acestui lucru". El a adăugat: "Nu există astăzi nicio situaţie în care, să zicem, ceva ar ameninţa statalitatea rusă şi existenţa statului rus. Nu. Cred că nicio persoană sănătoasă la cap şi cu o memorie clară nu s-ar gândi să folosească arme nucleare împotriva Rusiei".

Karaganov a stârnit suspiciuni atât în rândul analiştilor strategici ruşi, cât şi în rândul celor occidentali, susţinând că este timpul ca Rusia să îşi reducă condiţiile de utilizare a armei nucleare, pentru "a-şi stăpâni, a-şi speria şi a-şi dezmetici adversarii". El a scris într-un articol recent că Rusia ar trebui să îşi "zdruncine" inamicii prin ameninţarea cu atacuri nucleare asupra ţărilor europene şi a bazelor americane din Europa, menţionează Reuters. (preluare News.ro)

