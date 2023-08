​Lucy Letby, o asistentă din Marea Britanie, în vârstă de 33 de ani, care a ucis şapte nou-născuţi prematuri și a încercat să omoare alți şase în secţia de neonatologie a spitalului din nord-vestul Angliei în care ea a lucrat, a fost condamnată luni pe viață, fără posibilitatea de a fi liberată condiționat.

Lucy Letby, gasita vinovata de uciderea a sapte bebelusi, in momentul in care a fost arestata Foto: Cheshire Police/MEGA / The Mega Agency / Profimedia