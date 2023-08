Poliția crede că Lucy Letby, asistenta găsită vinovată pentru uciderea a șapte bebeluși, ar fi rănit alți zeci de bebeluși la două spitale din nord-vestul Angliei, potrivit The Guardian.

Lucy Letby, gasita vinovata de uciderea a sapte bebelusi, in momentul in care a fost arestata Foto: Cheshire Police/MEGA / The Mega Agency / Profimedia