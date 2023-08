O asistentă medicală de la secția de neonatologie a unui spital din nord-vestul Angliei a fost găsită vinovată de uciderea a șapte bebeluși și de încercarea de a ucide încă șase, transformând-o în cel mai mare criminal în serie de copii din istoria modernă a Marii Britanii, relatează The Guardian.

Lucy Letby, gasita vinovata de uciderea a sapte bebelusi, in momentul in care a fost arestata Foto: Cheshire Police/MEGA / The Mega Agency / Profimedia