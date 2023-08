China a ridicat joi o interdicţie în vigoare de la criza sanitară pentru călătorii în grup în peste 70 de ţări, inclusiv Statele Unite, stârnind speranţe pentru relansarea numărului de turişti chinezi în străinătate, relatează AFP și Agerpres.

Aeroport in China Foto: Ng Han Guan / AP - The Associated Press / Profimedia