INTERNATIONAL Joi, 03 August 2023, 20:07

0

Fostul președinte american Donald Trump, citat joi la Washington pentru a compărea în fața unui tribunal pentru că a încercat să anuleze rezultatele alegerilor din 2020, a denunțat o „instrumentalizare fără precedent a justiției” împotriva sa, potrivit AFP.

Donald Trump Foto: Michael M. Santiago / Getty Images / Profimedia

El l-a acuzat pe adversarul și succesorul său democrat Joe Biden că se află în spatele acestor noi proceduri judiciare. „Democrații nu vor să facă campanie împotriva mea, altfel nu ar recurge la această instrumentare fără precedent a justiției”, a scris republicanul pe platforma sa Truth Social.

„Mă duc acum la Washington pentru a fi arestat pentru că am contestat o alegere frauduloasă, trucată și furată. Este o mare onoare pentru că voi fi arestat pentru voi”, a scris el câteva ore mai târziu susținătorilor săi. „Tot ce am nevoie acum este o punere sub acuzare pentru a-mi asigura alegerea”, a glumit favoritul în alegerile primare republicane.

Principalele informații despre audierea lui Trump, LIVETEXT

Oficialii din cadrul forțelor de ordine monitorizează potențialele amenințări, protestele și discuțiile online și se coordonează între ei cu privire la planurile de securitate. Departamentul de Poliție Metropolitană din DC va conduce securitatea în district, în timp ce US Secret Service supervizează protecția fostului președinte, iar US Marshals Service se ocupă de securitatea în interiorul tribunalului.

Aceasta este a treia arestare a lui Trump în patru luni. Procurorul special Smith l-a acuzat pe Trump în ancheta privind documentele clasificate în iunie, iar în martie, un mare juriu din Manhattan l-a acuzat pe fostul președinte de fraudă în afaceri. Trump, care candidează la președinție în 2024, a pledat nevinovat în ambele cazuri.

După ce va ajunge la tribunal, se așteaptă ca Trump să fie arestat, procesat și probabil pus sub acuzare în fața instanței. Deoarece Trump a fost deja procesat în sistemul federal pentru arestarea sa în cazul documentelor clasificate de la Mar-a-Lago, este probabil ca înregistrarea sa de astăzi să fie simplificată.

La fel ca și în luna iunie, Trump va fi luat în arest, doar că această procedură nu seamănă cu cea europeană ci este mai degrabă o luare în custodie

Ce presupune această procedură americană a arestului/custodiei?

Lui Trump nu îi vor fi puse cătușe, nu va fi închis, (n.r. amprentele digitale i-au fost luate deja) ci va spune doar cum pledează.

Trump nu va fi nici fotografiat, deoarece se consideră că este o persoană cunoscută.

În timpul procedurii, Trump va pleda și se va discuta despre condițiile eliberării sale provizorii. De asemenea, este posibil să fie aduse în discuție potențiale restricții privind comportamentul lui Trump pe măsură ce cazul avansează.

Victimizarea, strategia de creștere în sondaje

Potrivit unui sondaj New York Times/Siena College publicat luni, el are un avans de 37 de puncte față de rivalul său cel mai bine plasat, guvernatorul Floridei, Ron DeSantis.

Cu fiecare dintre noile sale probleme juridice, el strigă că instanțele sunt „manipulate politic” pentru a-l împiedica să candideze la alegerile prezidențiale din 2024.

Rechizitoriul de 45 de pagini publicat marți, care face referire la o „schemă criminală”, îl acuză pe Donald Trump că a subminat bazele democrației americane încercând să modifice procesul prin care au fost numărate voturile a peste 150 de milioane de americani, acuzații fără precedent și cu atât mai grave cu cât el era președintele în exercițiu la momentul respectiv.

În schimb, cele două proceduri penale anterioare inițiate împotriva sa în acest an, pentru fraudă contabilă legată de cumpărarea tăcerii unei actrițe de filme X și pentru compromiterea securității naționale prin presupusa sa manipulare neglijentă a unor documente clasificate, se referă la perioada de dinaintea și, respectiv, de după mandatul său.

Marele juriu care a decis marţi să-l pună sub acuzare pe Donald Trump, preşedinte al SUA între anii 2017-2021, pentru atacul asupra Capitoliului SUA, este format dintr-un grup de cetăţeni care trebuie să stabilească dacă există suficiente dovezi pentru a ajunge la concluzia că inculpatul a comis o infracţiune.

Pe același subiect: