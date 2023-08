Donald Trump a declarat că se așteaptă să fie pus din nou sub acuzare marți de către procurorul special care investighează încercările sale de a inversa rezultatul alegerilor din 2020, acuzându-l că a încercat să intervină în campania sa pentru 2024, potrivit AFP.

Donald Trump in fata judecatorului Foto: Timothy A. Clary - Pool via CNP / MEGA / The Mega Agency / Profimedia