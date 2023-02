INTERNATIONAL Vineri, 17 Februarie 2023, 20:23

Până de curând, Nika Melkozerova a fost editorul The New Voice of Ukraine, un site de știri în limba engleză. Acum, ea lucrează pentru Politico și scrie povești de război în ritm alert - o muncă ce necesită o alimentare regulată cu energie electrică, scrie Al Jazeera.

Dar forțele președintelui rus Vladimir Putin bombardează de luni de zile infrastructura energetică a Ucrainei, provocând frecvent pene de curent în capitală și în întreaga țară.

Distrugerile au lăsat, de asemenea, milioane de ucraineni fără căldură în timpul unei ierni aspre în care temperaturile au scăzut sub zero grade.

Chiar și așa, deși invazia Ucrainei a fost lansată - și este comandată - de Putin, Melkozerova îi consideră pe rușii obișnuiți la fel de responsabili pentru război.

„Nu este adevărat că Putin este ca un extraterestru care a fost trimis în Rusia de nicăieri”, a declarat Melkozerova.

„Nu, cea mai mare parte a populației l-a susținut pe Putin - cei care nu l-au susținut pe Putin au trăit într-o complicitate cu guvernul său conform căruia: „Încă avem gaz și petrol, încă avem o mulțime de bani, așa că nu vă atingeți de noi și nu ne vom revolta”, a adăugat ea, referindu-se la un contract social nescris prin care autoritățile le promiteau cetățenilor ruși stabilitate în schimbul tăcerii lor.

Odată cu apropierea împlinirii unui an de la invazia Ucrainei de către Rusia, mulți ucraineni simt același lucru și își pun o întrebare critică: „De ce nu fac rușii mai mult pentru a opri războiul?”.

Anton Șekhovtsov, un politolog ucrainean de la Universitatea din Viena care cercetează influența rusă în Europa, a declarat pentru Al Jazeera că contractul tacit al Rusiei a devenit mai evident în ultimii ani, pe măsură ce protestele împotriva autoritarismului lui Putin s-au redus în ciuda creșterii puterii acestuia.

De când a început războiul, ucrainenii, în special cei care au prieteni și rude în Rusia și care au negat ceea ce se întâmplă în Ucraina, s-au simțit amarnic dezamăgiți, a spus el.

„Oamenii, bineînțeles, sunt furioși”, a declarat el pentru Al Jazeera.

„Au existat multe povești în care rudele din Rusia nu își credeau rudele ucrainene, de exemplu, când rușii au bombardat orașele ucrainene. Puteau să audă sunetul bombardamentelor [prin telefon] și rudele tot nu îi credeau”.

Șekhovtsov crede că mulți ruși funcționează pe baza unui mecanism de apărare psihologică.

”Nu este vorba că nu au acces la informații”, a spus el. ”Există atât de multe modalități de a vedea și de a cunoaște adevărul, dar ei refuză pur și simplu să facă acest lucru. Este foarte inconfortabil pentru ei să știe și să realizeze că ei sunt răufăcătorii.”, explică el. (integral pe Al Jazeera)

„Fiecare rus care trăiește acum în Rusia face parte din mașinăria de război”, iar cei care vor să stea de partea dreaptă a istoriei ar trebui să plece, a afirmat, într-un interviu acordat pubicației germane Spiegel, Garry Kasparov, fostul campion mondial la șah și militant împotriva regimului lui Vladimir Putin.

Întrebat de Spiegel dacă, fiind în străinătate, în exil politic din 2013, nu consideră că este totuși într-o poziție prea confortabilă pentru a le cere asta celor care încă nu au părăsit Rusia, Kasparov a spus că fiecare cetățean rus, inclusiv el, poartă responsabilitatea pentru acest război:

„Acesta este războiul. Fie ești de o parte, fie de cealaltă.

Fiecare cetățean rus, inclusiv eu, poartă responsabilitatea colectivă pentru acest război, chiar dacă nu este o responsabilitate personală.

Astăzi, Rusia este o dictatură fascistă, care, în timp ce vorbim aici, comite crime împotriva umanității. Și toți cei care încă locuiesc în Rusia acum fac parte din această mașinărie de război, indiferent dacă vor sau nu”.

De ce nu protestează rușii? „Dacă ne așteptăm ca cetățenii ruși să-l doboare pe Putin, o facem degeaba

Comentatorii recurg la stereotipuri despre presupusul caracter național: rușii sunt îngăduitori, s-au supus întotdeauna oricărui țar aflat la Kremlin, sau le este frică de libertate, așa cum a scris cândva autorul rus Fiodor Dostoievski.

Este adevărat că revolta este periculoasă în acest moment. Oricine în Rusia care se ridică pentru libertate riscă să fie închis și torturat.

Dar aceste consecințe îi amenință și pe demonstranții din Iran - totuși, în ultimele luni, mii de oameni de acolo au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva regimului brutal al mullahilor. Zeci de persoane au plătit deja cu viața.

Deutsche Welle nu crede nici căevenimentele economice nefericite din anii 90 îi determină pe ruși să nu protesteze deoarece o soarta similară au avut și ucrainenii, belorușii și chiar românii și bulgarii.

Privatizările au fost frauduloase, averea națională a încăput pe mâna fostelor cadre de partid sau din Servicii, dar populația s-a luptat, iar votul democratic a adus schimbări.

„Dacă ne așteptăm ca cetățenii ruși să-l doboare pe Putin, o facem degeaba, căci nu se va întâmpla. Rusia este astăzi în anul 1937. Nouă, în Estonia, ne este frică de Rusia.”, a declarat la București europarlamentara din Estonia Yana Toom (grupul Renew Europe).

De la sportivi la vedete, în spatele lui Putin / „Fiecare sportiv rus trebuie să-i transmită guvernului său să oprească războiul”

Svetlana Khorkina (43 de ani), una dintre marile sportive ale gimnasticii mondiale, dar și a Rusiei, este o mare admiratoare a lui Vladimir Putin și nu s-a sfiit să mediatizeze, prin intermediul rețelor de socializare, semnul ”Z”, foolosit des de președintele Rusiei, care apare pe tancurile care au invadat Ucraina, dar și pe alte însemnuri din acest război.

Khorkina, care acum are gradul de colonel în armata rusă și este căsătorită cu un general, cu 23 de ani mai mare decât ea, a postat un mesaj controversat, care a iscat foarte multe comentarii.

”Este o campanie pentru cei care nu se tem să recunoască faptul că sunt ruși. Hai să distribuim asta”, suna anunțul, potrivit celor de la Marca.

Jucătorii echipelor de hochei din Rusia SKA Neftyanik și Dinamo Moscova și-au arătat susținerea față de Vladimir Putin și s-au aliniat înainte de partidă în forma literei „Z”, semn ce se află pe tancurile ruse care au invadat Ucraina.

Gestul hocheiștilor a venit la doar câteva zile după ce gimnastul Ivan Kuliak (20 de ani) a afișat pe echipament simbolul "Z", unul similar cu cel de pe tancurile rusești care au invadat Ucraina.

Spectacolele lui Serghei Polunin, celebrul balerin rus care are trei tatuaje cu figura lui Vladimir Putin, au fost anulate în Italia.

La Milano, teatrul de operă La Scala l-a îndepărtat pe dirijorul rus Valeri Gherghiev după ce acesta nu a condamnat invazia, o decizie similară cu cea a operei din New York

Sportivii ruşi ar trebui să adopte o poziţie publică împotriva războiului din Ucraina dacă doresc să li se permită să participe la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris, a declarat, luni, primarul oraşului Kiev şi fost campion mondial la box, Vitali Kliciko.

„Sportivii ruşi şi belarusi nu pot participa la Jocurile Olimpice de la Paris dacă nu spun- Nu - războiului. Dacă o spun public, pot, dar le este frică”, a spus el, într-un interviu acordat AFP.

„Fiecărui sportiv rus îi spun: transmite-i guvernului tău, preşedintelui rus să oprească acest război fără sens”, a adăugat primarul capitalei Ucrainei, apreciind că nu este posibil să fii „neutru atunci când sunt ucişi oameni, femei, copii”. „Sunteţi fie pro, fie împotriva războiului”, a spus el.