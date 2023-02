Armata austriacă a suspendat operațiunile de salvare în Turcia lovită de cutremure din cauza „unei situații de securitate din ce în ce mai dificile”, a informat sâmbătă într-un mesaj pe Twitter un purtător de cuvânt, potrivit Reuters.

Echipele de salvare cauta in continuare oameni sub daramaturi in Turcia Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia