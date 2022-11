Președintele american Joe Biden a declarat miercuri că speră că omologul său rus Vladimir Putin va fi mai dispus să discute cu Statele Unite un schimb de prizonieri pentru a o scoate din închisoare din Rusia pe vedeta de baschet Brittney Griner, potrivit AFP.

Brittney Griner, arestata in Rusia Foto: Alexander Zemlianichenko / AP - The Associated Press / Profimedia