INTERNATIONAL Luni, 24 Octombrie 2022, 08:36

Alexandra Coșlea • HotNews.ro

Boris Johnson a declarat duminică seară că s-a retras din cursa pentru a deveni viitorul premier al Marii Britanii, spunând că și-a dat seama că țara și Partidul Conservator au nevoie de unitate, notează Reuters.

Boris Johnson Foto: AFP / AFP / Profimedia

Boris Johnson spune că are multe de oferit, însă nu este acest momentul potrivit pentru a o arăta, chiar dacă a primit susținerea a 102 parlamentari conservatori pentru a-și depunde canditatur pentru a-i succeda lui Liz Truss în funcția de prim-ministru al Marii Britanii.

"În cursul ultimelor zile, am ajuns din păcate la concluzia că pur și simplu nu ar fi cel mai potrivit lucru de făcut. Nu poți guverna eficient decât dacă ai un partid unit în parlament”, a declarat Boris Johnson.

Boris Johnson a precizat că a vorbit cu cei doi candidaţi declaraţi, fostul ministru al apărării Penny Mordaunt și Rishi Sunak, fostul său ministru de finanțe, pentru a ajunge la un consens, fără un rezultat pozitiv.

"Deși am luat legătura atât cu Rishi, cât și cu Penny - pentru că am sperat că am putea să ne unim în interesul național -, din păcate nu am reușit să găsim o modalitate de a face acest lucru.

"Prin urmare, mă tem că cel mai bun lucru este să nu permit ca nominalizarea mea să meargă mai departe și să îmi angajez sprijinul pentru oricine va reuși”, a mai spus Boris.

Chiar dacă a renunțat la cursa pentru un nou mandat de premier al Marii Britanii, Boris Johnson crede că are șanse mari la alegerile legislative care trebuie să aibă loc peste doi ani.

„Cred că sunt bine plasat pentru a asigura o victorie a conservatorilor în 2024”, a mai scris Boris Johnson în comunicat.

Retragerea lui Johnson din cursă ăl favorizează pe Rishi Sunak, fost ministru britanic al finanţelor, care a anunţat duminică, pe Twitter, că este candidat pentru postul de prim-ministru al Marii Britanii, pentru a redresa economia ţării şi a uni Partidul Conservator, relatează News.ro citând AFP.

Și ministrul însărcinat cu Relaţia cu Parlamentul Penny Mordaunt, şi-a anunţat vineri candidatura

Eventualii candidaţi au termen până luni, la ora 15.00, pentru a-şi anunţa intenţia.​