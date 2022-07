INTERNATIONAL Duminică, 31 Iulie 2022, 11:29

HotNews.ro

​Prințul Charles ar fi primit din partea unor rude ale fostului lider Al-Qaida Osama bin Laden o donație de un milion de lire sterline pentru organizațiile sale caritabile, scrie The Guardian, citând un raport al The Sunday Times. Clarence House a respins multe dintre acuzații, spunând că decizia de accepta donația a fost luată exclusiv de către administratorii organizației Prince of Wales’s Charitable Fund.

Printul Charles Foto: REX / Shutterstock Editorial / Profimedia

Viitorul rege britanic ar fi acceptat donații din partea lui Bakr bin Laden și a fratelui acestuia, Shafiq, conform publicațiilor citate.

Prințul Charles, în vârstă de 73 de ani, ar fi avut o întâlnire privată cu Bakr, în vârstă de 76 de ani, la Clarence House din Londra, în 30 octombrie 2013, la doi ani după ce Osama bin Laden a fost împușcat de forțele speciale americane într-un complex de lângă Islamabad, Pakistan, mai scrie The Guardian.

Bakr și Shafiq bin Laden sunt frați vitregi ai lui Osama, tatăl lor, Mohammed bin Awad bin Laden, fiind un miliardar născut în Yemen. Nu există însă niciun indiciu că Bakr sau Shafiq bin Laden ar fi sponsorizat sau ar fi fost implicați în acte de terorism, notează The Guardian.

Sir Ian Cheshire, președintele Fundației Caritabile Prince of Wales (PWCF), unde au fost depuși banii, a declarat: „Donația de la șeicul Bakr bin Laden, în 2013, a fost analizată cu atenție de către administratorii PWCF la acea vreme. (...) Au fost căutate informații dintr-o serie largă de surse, inclusiv guvernamentale. Decizia de acceptare a donației a fost luată în întregime de către administratori. Orice încercare de a sugera altfel este incorectă”.

Clarence House a respins multe dintre acuzații, spunând că decizia de a accepta donația de către organizația de caritate Fondul de Caritate al Prințului de Wales a fost luată exclusiv de către administratori.

„Decizia de a accepta donația a fost luată exclusiv de către administratorii organizației de caritate și orice încercare de a o cataloga altfel este falsă”, a spus un purtător de cuvânt al Clarence House.

Informațiile vin la o lună după ce presa britanică a scris că prințul Charles ar fi acceptat valize care conțineau milioane de euro în numerar în timpul unor întâlniri cu un politician de rang înalt din Qatar. Prințul de Wales ar fi primit un total de 3 milioane de euro în timpul întâlnirilor cu șeicul Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani, fostul prim-ministru al Qatarului.

