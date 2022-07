Poliția daneză a anunțat luni că patru persoane, între care doi cetățeni suedezi, se află în stare critică, dar stabilă, după ce au fost prinse într-un schimb de focuri care a avut loc duminică într-un centru comercial din Copenhaga, unde trei persoane au fost ucise, relatează Reuters.

Trei persoane au fost ucise și alte câteva au fost rănite într-un schimb de focuri de armă într-un centru comercial din Copenhaga duminică, a anunțat poliția daneză, adăugând că a arestat un danez în vârstă de 22 de ani și l-a acuzat de omor prin imprudență.

Atentatul a zguduit Danemarca la sfârșitul unei săptămâni de altfel pline de bucurie, imediat după ce a găzduit primele trei etape ale Turului Franței la ciclism.

Inspectorul-șef de poliție Soren Thomassen a declarat jurnaliștilor că poliția nu are niciun indiciu că împușcăturile ar fi fost un „act de terorism" sau că suspectul ar fi acționat împreună cu alte persoane.

El a precizat că atacatorul a ucis doi tineri de 17 ani, un băiat și o fată, și un cetățean rus în vârstă de 47 de ani, rezident în Danemarca.

