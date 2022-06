Statele Unite sunt considerate mai demne de încredere de către populația din țările aliate de la invazia rusă în Ucraina, în timp ce imaginea deja negativă a Rusiei s-a prăbușit și mai mult, potrivit unui sondaj internațional publicat miercuri și citat de AFP.

Joe Biden, la bordul Air Force One Foto: Adam Schultz / AP - The Associated Press / Profimedia