INTERNATIONAL Vineri, 06 Mai 2022, 13:50

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Fostul președinte american Donald Trump a propus lansarea unor rachete asupra Mexicului pentru a distruge laboratoarele de droguri ale cartelurilor de droguri din țara vecină, afirmă fostul său secretar al Apărării, Mark Esper, relatează The Hill.

Donald Trump Foto: Wikimedia Commons

Esper relatează întâmplarea într-o nouă carte biografică obținută de jurnaliștii de la The New York Times înainte de lansarea acesteia.

Fostul secretar american al Apărării scrie în cartea „A Sacred Oath: Memoirs of a Secretary of Defense During Extraordinary Times” ce urmează să fie lansată marți că Trump a propus ideea de a bombarda laboratoarele de droguri de cel puțin două ori în vara lui 2020.

Președintele republican i-a spus ministrului său că SUA ar trebui „să lanseze rachete în Mexic pentru a distruge laboratoarele”, subliniind că autoritățile mexicane „nu dețin controlul asupra propriei țări”.

Esper spune că a crezut că Donald Trump glumește

Esper spune că atunci când a obiectat față de idee președintele american i-a răspuns că „nimeni nu ar ști că am fost noi” și că „am putea să lansăm niște rachete Patriot să scoatem din joc laboratoarele în liniște”.

Șeful Pentagonului a presupus inițial că este o glumă dar și-a dat seama că nu este cazul când s-a uitat la președinte, potrivit NYT.

Esper a fost secretarul Apărării al lui Donald Trump din 2019 până în noiembrie 2020 când președintele american l-a concediat din cauza disputelor privind gestionarea protestelor violente izbucnite în urma morții afro-americanului George Floyd.

Mark Esper relatează în aceeași carte că Trump evocase posibilitatea de a se „trage în picioarele” protestatarilor adunați în jurul Casei Albe în timpul manifestaţiilor antirasism din 2020.