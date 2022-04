INTERNATIONAL Miercuri, 13 Aprilie 2022, 22:41

Bărbatul suspectat că a deschis focul în metroul din New York la ora de vârf marți dimineață, rănind 23 de persoane, dintre care 10 prin împușcare, a fost arestat miercuri și va fi acuzat de "atac terorist", au anunțat autoritățile, potrivit AFP.

Suspectul, care a provocat haos în rețeaua de metrou cu o zi înainte, a fost arestat în Manhattan la ora 13:42, grație unei sesizări, potrivit poliției newyorkeze.

"L-am prins", a declarat într-o conferință de presă primarul democrat al New York-ului, Eric Adams, care a făcut din lupta împotriva criminalității o temă de campanie în încercarea sa de a fi ales anul trecut.

Poliția îl vâna de mai bine de 24 de ore pe Frank James, un afro-american în vârstă de 62 de ani acuzat că a tras mai multe focuri de armă într-un tren N în stația 36th Street din sudul Brooklyn-ului.

Bărbatul, cunoscut de poliție, fusese deja arestat de 12 ori în New York și New Jersey, în special pentru "infracțiuni sexuale", "furt" și "tulburarea liniștii publice", au precizat autoritățile.

Dar nu fusese niciodată condamnat pentru o infracțiune în statul New York.

El se confruntă acum "cu acuzații federale pentru fapta sa, un atac terorist asupra transportului public", a declarat Michael Driscoll, ofițer federal de poliție.

"El va apărea în fața unui tribunal federal din Brooklyn și, dacă va fi condamnat, va fi condamnat la închisoare pe viață", a declarat procurorul federal Breon Peace.

Atacatorul „profețea” pe Youtube

Frank James a avut o pagină YouTube numită "prophetoftruth88" (profetul adevărului) care a fost eliminată miercuri dimineață pentru "încălcarea regulilor comunității site-ului".

El a postat mai multe videoclipuri în care a lansat tirade lungi, uneori incoerente și vehemente, în care vorbea despre probleme rasiale, despre insecuritatea din New York, în special în subteran, și îi ataca pe homosexuali sau pe noul primar Eric Adams.

Până miercuri dimineață, milioane de newyorkezi au luat metroul, una dintre cele mai mari rețele din lume, pentru a se întoarce la muncă, unii împărtășind selfie-uri pe rețelele de socializare pentru a arăta că viața revine la normal.

"Am fost întotdeauna atent la ceea ce mă înconjoară de la 11 septembrie 2001 (2001). Dar în ultima vreme au fost mai multe incidente, așa că sunt mai atentă", a spus Laura Swalm, în vârstă de 49 de ani, care locuiește în statul vecin New Jersey.

33 de gloanțe trase

Cu o zi înainte, în jurul orei 8.30 (12.30 GMT), când gariturile de metrou sunt aglomerate, individul, care purta o mască de gaze, a declanșat două dispozitive care au dat foc vagonului și apoi a tras asupra pasagerilor în momentul în care trenul a intrat în stație.

"Am fost foarte norocoși că nu a fost mult mai rău", a declarat șeful de personal al poliției din New York, Keechant Sewell, rezumând ușurarea autorităților.

Suspectul a tras 33 de focuri de armă.

"Tot ce vezi este fum negru, iar eu m-am întors spre dreapta și l-am văzut pe acest tip cu o mască", a declarat una dintre victime, Hourari Benkada, pentru CNN de pe patul de spital.

"Împușcăturile au durat aproximativ un minut (...). Nu am auzit niciodată atâtea focuri de armă... (...) Probabil că avea încărcătoare prelungite sau o altă armă de foc", a adăugat bărbatul, care a fost împușcat în genunchi. La fața locului, anchetatorii au găsit un pistol și trei încărcătoare.

Atacul a avut loc în contextul în care New York-ul se confruntă cu o creștere a criminalității de la pandemia Covid-19, numărul omuciderilor urmând să crească de la 319 în 2019 la 488 în 2021, deși numărul anual de victime rămâne mult sub cele peste 2.000 pe an înregistrate la începutul anilor 1990.