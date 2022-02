Cine este Ri Sol-ju, enigmatica soție a liderului nord-coreean Kim Jong? Cuplul ar avea 3 copii și o relație mai puțin obișnuită

Cine este Ri Sol-ju?

Record de vizite pentru o soție a unui lider nord-coreean

Ce știm despre copiii lui Kim Jong-un?

Ri Sol-ju pare să aibă o legătură apropiată cu Kim

Soția lui Kim Jong-un i s-a alăturat acestuia pentru întâlniri diplomatice la nivel înalt, a creat poșete de firmă și l-a ajutat pe liderul nord-coreean să își cultive imaginea unui familist.Presa de la Phenian a început din 2018 să se refere la Ri Sol-ju cu titlul de „Respectata Primă doamnă”, ea fiind prima soție a unui lider nord-coreean căreia i-a fost conferită această onoare în mai bine de 40 de ani.Săptămâna aceasta soția lui Kim Jong-un și-a făcut prima apariție publică din data de 9 septembrie a anului trecut, când a apărut alături de liderul nord-creean la festivitățile de celebrare a fondării țării.Înainte de asta, ea a dispărut din spațiul public mai bine de un an până când a participat pe 16 februarie 2021 la o reprezentație muzicală ținută de ziua de naștere a lui Kim Jong-il, tatăl răposat al soțului ei.Tatăl lui Kim Jong-un și bunicul acestuia, Kim Ir-sen, au avut copii cu mai multe femei. Însă rolul soției lui Kim Jong-un încă rămâne neclar, în pofida prezenței sale publice mult mai vizibile comparativ cu predecesoarele sale.Ri a fost prezentată în mod oficial nord-coreenilor ca fiind soția lui Kim Jong-un în iulie 2012, deși cuplul s-ar fi căsătorit încă din 2009, potrivit oficialilor din serviciile de informații de la Seul. Cuplul are cel puțin 3 copii.Ri Sol-ju s-ar fi născut în 1989 în Chongjin, un oraș din nord-estul Coreei de Nord, fiind crescută de rude aflate în poziții de putere ale regimului și în condiții de trai mult mai bune decât ale majorității nord-coreenilor, potrivit agenției de spionaj a Coreei de Sud.Ea a studiat canto în China și ar fi vizitat Coreea de Sud în 2005 ca o membră a echipei de majorete a Phenianului pentru Campionatul Asiatic de Atletism din acel an. Ri a fost de asemenea o cântăreață a Filarmonicii Unhasu a Coreei de Nord după ce a absolvit Universitatea Kim Ir-sen din capitala nord-coreeană.FOTO: NK NewsÎn 27 aprilie 2018 ea a devenit prima soție a unui lider de la Phenian care l-a însoțit pe acesta la un summit intercoreean când Kim Jong-un s-a întâlnit cu președintele Coreei de Sud, Moon Jae-in.Ea a fost de asemenea implicată activ în vizita făcută la Phenian în luna septembrie a aceluiași an de către președintele și prima doamnă a Coreei de Sud, prezentându-i acesteia un spital de pediatrie și Conservatorul din capitala nord-coreeană.Ri Sol-ju și-a însoțit soțul și în timpul unei importante făcute de acesta la Beijing unde s-a întâlnit cu președintele chinez Xi Jinping în martie 2018, jucând de asemenea un rol important în vizita făcută de Xi la Phenian anul următor.Deși aparițiile sale publice sunt rare după standarde occidentale, presa de la Phenian susține că ea a participat la peste 100 de evenimente de-a lungul anilor, ceea ce ar reprezenta un record pentru o soție a unui lider nord-coreean.FOTO: Xinhua / Eyevine / ProfimediaPotrivit comunității de informații din Coreea de Sud, primul cuplu de la Phenian ar avea 3 copii, deși puține lucruri sunt cunoscute despre aceștia. Primul, un fiu, s-a născut în 2010 și al doilea, o fiică, în 2013. Al treilea copil, al cărui sex nu este cunoscut, s-a născut în 2017.Fostul baschetbalist american Dennis Rodman, care l-a vizitat pe Kim de mai multe ori, a afirmat că fiica liderului nord-coreean se numește Ju Ae. Însă copiii liderului suprem de la Phenian nu au fost văzuți vreodată în public sau menționați de presa de stat.Kim Jong-un a fost la rândul său aproape necunoscut nord-coreenilor de rând până când a participat la un eveniment public din 2010, cu doar un an înainte să îi succeadă la putere tatălui său, Kim Jong-il, care a ascuns publicului identitatea soțiilor și a copiilor săi.Potrivit mai multor legiuitori sud-coreeni care au fost informați asupra subiectului, cei doi s-au căsătorit în 2009. Însă Ri a fost identificată în presa nord-coreeană drept soția lui Kim abia în 2012.Nu sunt cunoscute detalii despre cum cei doi s-au cunoscut însă analiștii au remarcat atitudinea relaxată a lui Ri Sol-ju în preajma soțului ei, o noutate pentru primele doamne ale Coreei de Nord.Jurnalistul american Bob Woodward povestește în „ Rage ”, cartea sa publicată în 2020, cum Andy Kim, un înalt oficial american aflat în vizită la Phenian în 2018, i-a spus liderului nord-coreean că fumatul este nociv pentru sănătatea sa.Principalul consilier al lui Kim Jong-un și Kim Yo-jong, sora liderului nord-coreean - recent promovată în ierarhia de la Phenian-, au înmărmurit. Însă Ri i-a dat dreptate oficialului american, explicând de față cu toți cei prezenți că și ea l-a avertizat pe soțul ei cu privire acest lucru.Criticarea liderului suprem este un lucru de neimaginat în Coreea de Nord, fiind pedepsită ca trădare.FOTO: Inter-Korean Summit Press Corps-Pool /AFLO / Profimedia