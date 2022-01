Scandalul de spionaj din Danemarca ia amploare: Un fost ministru al apărării a fost inculpat

Arestări la nivel înalt în spionajul danez

Fostul ministru al apărării: Trebuie să fiu atent ce spun



Claus Hjort Frederiksen, ministru al apărării între 2016 și 2019, a anunțat că a fost pus sub acuzare sub un articol al Codului Penal care vizează inclusiv trădarea și poate duce la o condamnare de până la 12 ani de închisoare.Punerea sa sub acuzare vine după ce acesta a vorbit de mai multe ori în presa daneză în ultimii doi ani despre o presupusă înțelegere dintre Copenhaga și Washington cu privire la spionarea unor înalți oficiali europeni, inclusiv a fostului cancelar german Angela Merkel „M-am exprimat ca membru al parlamentului într-un caz politic și nu am nimic suplimentar de adăugat în prezent. Dar nici nu mi-aș putea imagina vreodată să fac ceva care să dăuneze Danemarcei sau intereselor Danemarcei”, a declarat Frederiksen într-un comunicat remis presei vineri.Inculparea sa vine la doar câteva zile după ce presa locală a dezvăluit că Lars Findsen, fostul șef al Serviciului de Informații al armatei daneze și un fost director al Serviciului de Securitate și Informații al Danemarcei, a fost reținut și pus sub acuzare pentru transmiterea unor documente clasificate presei.Autoritățile de la Copenhaga au păstrat o tăcere aproape mormântală asupra scandalului însă analiștii cred că documentele transmise presei și scurgerile de informații au legătură cu modul în care presupusa implicare a SUA în spionajul danez amenință reputația internațională a țării scandinave.Findsen, singura persoane care a condus ambele servicii de informații ale Danemarcei, a catalogat acuzațiile care i s-au adus drept o „nebunie” și a anunțat că va pleda nevinovat.Autoritățile daneze au anunțat în luna decembrie că, pe lângă Findsen, au pus sub acuzare trei actuali și foști oficiali ai comunității de informații cu privire la transmiterea unor informații clasificate, fără a oferi însă mai multe detalii despre acest caz.Presa daneză a scris în 2021 că Agenția Națională de Securitate a SUA a spionat lideri europeni, printre care și Angela Merkel, folosind date furnizate de cablurile de internet ale Danemarcei.Frederiksen a declarat apoi pentru mai multe publicații daneze că acest lucru a fost posibil în urma unui parteneriat încheiat încă din perioada fostului președinte american Bill Clinton.„Trebuie să fiu atent ce spun, altfel risc închisoarea”, a declarat el în luna decembrie a anului trecut.În ceea ce-l privește pe Findsen, ministrul danez al apărării Trine Bramsen l-a suspendat din funcție în 2020 după ce autoritatea responsabilă de supervizarea serviciilor secrete a concluzionat că agenția condusă de acesta i-a ascuns informații.Frederiksen a criticat decizia succesorului său, argumentând că ea va afecta încrederea SUA în serviciile de informații daneze.