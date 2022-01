Guvernul Marii Britanii va reduce finanţarea BBC

Viitorul British Broadcasting Corporation este un subiect perpetuu de dezbatere politică, guvernul premierului Boris Johnson sugerând cel mai recent că finanţarea companiei trebuie reformată.Împreună cu o rată a inflaţiei estimată să atingă în aprilie un maxim de 30 de ani, de cel puţin 6%, îngheţarea costului taxei la nivelul actual 159 de lire sterline ar oferi o oarecare uşurare oamenilor care se luptă cu creşterea bruscă a costurilor vieţii. Dar ar fi, de asemenea, o lovitură puternică pentru finanţele BBC, care încearcă să concureze cu instituţiile de ştiri finanţate privat şi cu alte servicii de streaming de divertisment finanţate prin abonamente.În noiembrie, guvernul a lansat negocieri pentru a conveni cât va costa abonamentul, parte a unui acord de finanţare pe cinci ani, care urmează să înceapă în aprilie 2022.Departamentul Digital, Media, Cultură şi Sport a refuzat să comenteze atunci când a fost întrebat despre raportul Mail on Sunday.Secretarul pentru Cultură, Nadine Dorries, a spus că decontarea taxei va fi ultimul astfel de acord şi a postat pe Twitter un link către articolul Mail on Sunday.1Acum este timpul să discutăm şi să dezbatem noi modalităţi de finanţare, susţinere şi vânzare de conţinut britanic excelent”, a spus ea pe Twitter.BBC a refuzat să comenteze tweet-ul lui Dorries sau articolul publicat de Mail on Sunday.Partidul Laburist de opoziţie a declarat că reducerea finanţării este motivată politic.Prim-ministrul şi secretarul pentru Cultură par hotărâţi să atace această mare instituţie britanică pentru că nu le place jurnalismul ei”, a declarat Lucy Powell, parlamentar laburist şi şef pentru politici culturale.Producţia de ştiri a BBC este criticată în mod regulat de partidele politice din Marea Britanie. Acoperirea sa asupra problemelor legate de Brexit - esenţială pentru guvernul lui Johnson - a fost mult timp văzută ca fiind excesiv de critică, de către susţinătorii părăsirii Uniunii Europene.Săptămâna trecută, un parlamentar conservator a spus că acoperirea BBC referitoare la petrecerile din reşedinţa lui Johnson din Downing Street în timpul restricţiilor cauzate de coronavirus a echivalat cu „o tentativă de lovitură de stat” împotriva premierului.